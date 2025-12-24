Prima pagină » Social » Gripa lovește România: virusurile respiratorii se răspândesc rapid, iar specialiștii trag un semnal de alarmă

Gripa lovește România: virusurile respiratorii se răspândesc rapid, iar specialiștii trag un semnal de alarmă

România se confruntă cu o creștere accentuată a cazurilor de gripă și alte infecții respiratorii, răspândite la nivel național. Ministerul Sănătății recomandă populației să respecte măsuri stricte de prevenție, să se prezinte la medic la primele simptome și să continue vaccinarea antigripală, în special pentru categoriile vulnerabile, pentru a reduce riscul complicațiilor și impactul asupra sistemului sanitar.
Sursa foto: Andreea Alexandru / MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
24 dec. 2025, 12:35, Social

Ministerul Sănătății avertizează că România se confruntă, în această perioadă, cu o intensitate crescută a activității gripale, virusurile gripale și alte infecții respiratorii răspândindu-se rapid în întreaga țară. Autoritățile subliniază că numărul cazurilor este în creștere, iar respectarea măsurilor de prevenție este esențială pentru limitarea răspândirii bolilor și protejarea sănătății publice.

Sfaturile specialiștilor

Specialiștii recomandă prezentarea imediată la medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, pentru stabilirea conduitei terapeutice, a necesității izolării la domiciliu și, după caz, a efectuării unor investigații suplimentare. Persoanele care prezintă simptome trebuie să poarte mască de protecție atunci când se deplasează în comunitate și să respecte rigorile privind tusea și strănutul, utilizând batiste de unică folosință. Igiena mâinilor este crucială, prin spălare frecventă cu apă și săpun sau utilizarea de soluții dezinfectante, iar evitarea aglomerațiilor și aerisirea frecventă a spațiilor închise contribuie semnificativ la prevenirea îmbolnăvirilor.

Vaccinarea antigripală rămâne un instrument-cheie

Vaccinarea antigripală rămâne un instrument-cheie, fiind recomandată în mod special persoanelor din grupele de risc, cum sunt vârstnicii, gravidele, persoanele imunodeprimate sau cele cu afecțiuni cronice respiratorii ori cardiovasculare. De asemenea, tratamentul antiviral antigripal trebuie administrat doar la indicația medicului, pentru reducerea probabilității complicațiilor și a formelor severe de boală.

În unitățile sanitare, personalul medico-sanitar și vizitatorii trebuie să utilizeze echipamente de protecție adecvate, să se respecte limitările privind vizitele pacienților și să se efectueze triaj epidemiologic zilnic. Spitalele trebuie să asigure stocurile necesare de antivirale și să faciliteze vaccinarea personalului medical nevaccinat.

Ministerul Sănătății monitorizează permanent evoluția situației epidemiologice și va continua să informeze populația în mod transparent. Respectarea recomandărilor specialiștilor este esențială pentru protejarea sănătății publice și pentru limitarea impactului gripei asupra sistemului sanitar.

