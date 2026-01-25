Prima pagină » Sănătate » Alexandru Rogobete: „E pregătită infrastructura pentru strategia națională de genomică” / Cum vor beneficia concret românii de pe urma cercetării genomice

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, anunță elaborarea unei strategii naționale de genomică. Mai pe românește, asta înseamnă tratament țintit și prevenție timpurie pentru pacienții români. „Genomica nu este un lux științitific”, a spus acesta.
Sursa foto: Facebook / Alexandru Rogobete
Luiza Moldovan
25 ian. 2026, 12:09, Social

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, informează că instituția pe care o reprezintă are ca direcție clară elaborarea unei „strategii naționale de genomică, integrată cu digitalizarea sănătății, cu standarde, interoperabilitate și protecția datelor”, ca singură soluție pentru ca oamenii să beneficieze în mod real de cercetare.

„România investește astăzi în spitale moderne, servicii mai bune și finanțare corectă. În același timp, construim viitorul medicinei: medicina de precizie, bazată pe genomică și tratamente personalizate”, a scris acesta.

„Genomica nu este un lux științific”

Responsabilitatea mea ca ministru este să răspund nevoilor imediate ale pacienților, dar și să pregătim sistemul pentru tehnologiile care vor transforma profund modul în care prevenim și tratăm bolile.

Genomica nu este un lux științific.

Este o investiție strategică care permite diagnostic mai corect, prevenție timpurie și terapii adaptate fiecărui pacient”, a scris acesta pe contul său de socializare.

Acesta a anunțat că proiectul ROGEN, destinat cercetării genomice din România, „intră în linie dreaptă”.

Infrastructura pentru ROGEN e pregătită

„În acest context, proiectul ROGEN – Dezvoltarea cercetării genomice în România, finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027, cu un buget de peste 422 milioane lei, ajunge într-o etapă decisivă. Infrastructura este pregătită, iar proiectul intră, în sfârșit, în linie dreaptă către rezultate concrete.

ROGEN construiește infrastructuri moderne de secvențiere genomicǎ, biobănci și platforme de analiză a datelor, dar mai ales o rețea națională de genomică, care va conecta universități și centre de cercetare într-un sistem coerent și funcțional”, a comentat Rogobete, care a adăugat și ce urmează în viitorul foarte apropiat în privința tratamentului personalizat.

Secvențierea genomică a 5.000 de probe

„Următoarea etapă este esențială pentru viitorul tratamentului personalizat în România:

  • secvențierea genomicǎ a 5.000 de probe de la persoane prezumtiv sănătoase din întreaga țară
  • monitorizarea pe termen lung a 600 dintre acestea pentru a înțelege cum predispoziția genetică interacționează cu factorii de risc și cum pot fi prevenite bolile cardiovasculare

Aceste date vor permite dezvoltarea unor scoruri de risc personalizate, care vor sprijini o prevenție mai eficientă și intervenții medicale adaptate fiecărui pacient”.

Elaborarea strategiei naționale de genomică este o direcție clară a Ministerului Sănătății

Din perspectiva ministrului Rogobete, Ministerul Sănătății este pe o traiectorie clară și anume elaborarea unei strategii genomice care să aducă beneficii concrete românilor:

„Direcția Ministerului Sănătății este clară: o strategie națională de genomică, integrată cu digitalizarea sănătății, cu standarde, interoperabilitate și protecția datelor. Doar așa cercetarea se va transforma în beneficii reale pentru oameni”.

„Schimbarea reală înseamnă investiții”

Ministrul a apreciat în postare eforturile remarcabile ale echipei de cercetători care au făcut posibil proiectul ROGEN:

„Felicit echipa proiectului ROGEN și UMF „Carol Davila” pentru efortul de coordonare și implementare. Mulțumesc, de asemenea, domnului prorector dr. Ștefan Bușnatu, consilierul meu onorific, pentru implicarea constantă și expertiza adusă acestui demers strategic.

Schimbarea reală în sănătate înseamnă investiții în prezent și construcția inteligentă a viitorului”.

