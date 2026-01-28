Atenție, părinți! Copiii cu simptome de răceală și gripă nu mai sunt primiți în colectivități!

O adresă a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Ilfov și transmisă Inspectoratului Școlar Județean precizează că măsura este recomandată pentru limitarea îmbolnăvărilor în unitățile de învățământ preșcolar.

Potrivit documentului, părinții trebuie să își lase copiii la intrarea în clădire, fără a mai avea acces în interiorul unităților.

În același timp, se recomandă efectuarea zilnică a triajului epidemiologic în creșe și grădinițe.

Ce spune DSP

DSP Ilfov precizează că nu vor fi primiți în colectivitate copiii care prezintă simptome de răceală sau gripă, precum febră, dureri musculare, tuse productivă sau secreții nazale muco-purulente.

„Având în vedere contextul epidemiologic actual, pentru limitarea îmbolnăvirilor în unitățile de învățământ, se recomandă limitarea accesului părinților până la intrarea în unitate, precum și efectuarea triajului epidemiologic zilnic în creșe și grădinițe”, se arată în adresa DSP transmisă Inspectoratului Școlar Ilfov.

De asemenea, la revenirea în colectivitate după o absență mai mare de trei zile, copiii vor putea fi reprimiți doar pe baza unui aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie.

Prezentarea documentelor medicale la revenirea în comunitate este obligatorie

Măsurile se înscriu în contextul noilor reguli privind asistența medicală în unitățile de învățământ, aprobate prin Ordinul comun al ministrului Sănătății și al ministrului Educației nr. 1.503/6.821, publicat în Monitorul Oficial pe 12 decembrie.

Conform acestui ordin, este obligatorie prezentarea documentelor medicale la revenirea în colectivitate după boli infecto-contagioase.

Astfel, elevii și studenții trebuie să prezinte adeverință medicală, iar antepreșcolarii și preșcolarii aviz epidemiologic, eliberate de medicul curant.

Noua metodologie e mai clară

Noile reguli vor intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial.

În metodologia anterioară, din 2023, încă în vigoare până la aplicarea noilor prevederi, nu existau reglementări clare privind revenirea copiilor și elevilor în colectivitate după boli infecto-contagioase. Noua metodologie stabilește însă detaliat documentele medicale necesare atât pentru înscrierea în unitățile de învățământ, cât și pentru transfer sau revenirea în comunitate după afecțiuni transmisibile.

Autoritățile sanitare recomandă părinților să respecte aceste măsuri pentru protejarea sănătății copiilor și prevenirea răspândirii bolilor în comunitățile școlare.