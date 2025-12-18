Prima pagină » Sănătate » Virusurile gripale au început să-și facă de cap mai devreme anul acesta

Virusurile gripale au început să-și facă de cap mai devreme anul acesta

Autoritățile în Sănătate din Marea Britanie constată o „epidemie gripală fără precedent” și nici alte țări nu se simt prea bine. Din Irlanda până în Kârgâzstan și Muntenegru, noua tulpină gripală pare pusă pe treabă. OMS estimează un vârf pentru sfârșitul lui decembrie - începutul lui ianuarie.
Luiza Moldovan
18 dec. 2025, 13:04, Știrile zilei

Virusurile gripale au început să circule mai devreme decât de obicei în Europa în acest sezon, iar peste jumătate dintre țările din regiune se confruntă deja cu o activitate gripală intensă sau foarte intensă, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Debutul precoce al sezonului gripal pune presiune suplimentară pe unele sisteme sanitare, în contextul răspândirii unei noi tulpini dominante.

Situație gravă în Marea Britanie

Potrivit Biroului Regional al OMS pentru Europa, sezonul gripal a început cu aproximativ patru săptămâni mai devreme comparativ cu anii anteriori, fiind alimentat în principal de tulpina A(H3N2). Din cele 38 de țări care au raportat date, cel puțin 27 înregistrează o activitate gripală ridicată sau foarte ridicată.

În Irlanda, Kârgâzstan, Muntenegru, Serbia, Slovenia și Regatul Unit, mai mult de jumătate dintre pacienții testați au fost confirmați cu gripă.

Situația este deosebit de gravă în Marea Britanie, unde autoritățile au vorbit despre o epidemie „fără precedent”.

Noua tulpină A (H3N2) este responsabilă pentru majoritatea îmbolnăvirilor

Datele publicate de Sistemul Național de Sănătate (NHS) arată că numărul cazurilor de gripă a atins un nivel record pentru această perioadă a anului, cu o creștere de 55% într-o singură săptămână.

„Gripa apare în fiecare iarnă, însă anul acesta este puțin diferit”, a declarat Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa.

El a precizat că noua tulpină A(H3N2), subclada K, este responsabilă pentru majoritatea îmbolnăvirilor, însă, până în prezent, nu există dovezi că aceasta ar provoca forme mai grave de boală.

Potrivit OMS, această variantă reprezintă în prezent până la 90% dintre cazurile de gripă confirmate în regiunea europeană.

Datele preliminare din Regatul Unit indică faptul că vaccinul antigripal sezonier reduce riscul de complicații severe asociate cu tulpina A(H3N2), chiar dacă nu previne în totalitate infectarea. În acest context, OMS reiterează că vaccinarea rămâne cea mai importantă măsură de prevenție împotriva formelor grave de boală.

Apogeul sezonului gripal este estimat pentru sfârșitul lui decembrie – începutul lui ianuarie

Organizația recomandă cu prioritate vaccinarea persoanelor din categoriile vulnerabile – vârstnici, persoane cu afecțiuni cronice, femei însărcinate și copii –, precum și a personalului medical. Potrivit estimărilor OMS, numărul cazurilor de gripă va continua să crească până la atingerea vârfului sezonului, cel mai probabil la sfârșitul lunii decembrie sau începutul lunii ianuarie.

Deși majoritatea persoanelor infectate se vor vindeca fără tratament special, OMS avertizează că pacienții cu simptome severe sau cu boli asociate ar trebui să solicite asistență medicală.

