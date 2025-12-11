Prima pagină » Social » Tulpina H3N2 lovește mai puternic decât gripa obișnuită. Cine trebuie să se vaccineze urgent

Tulpina H3N2 de gripă domină sezonul și provoacă simptome mai severe care durează mai mult. Spitalizările au crescut cu 55% într-o săptămână. Vaccinul actual are eficacitate de 70-75% la copii și 30-40% la adulți.
Andreea Tobias
11 dec. 2025, 16:14, Social

Tulpina H3N2 a virusului gripal circulă pe scară largă și este cea mai răspândită variantă din Anglia, potrivit autorităților medicale britanie.

Marea Britanie se confruntă cu o epidemie severă de gripă, au avertizat autoritățile sanitare. Tulpina H3N2 a devenit dominantă și provoacă simptome mai grave decât în sezoanele anterioare, scrie Independent.

Tulpina H3N2 a virusului gripal circulă pe scară largă și este cea mai răspândită variantă din Anglia, potrivit Agenției pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA).

Cazurile de gripă sunt în creștere rapidă, cu o medie de 2.660 de pacienți internați în spitale din Anglia săptămâna trecută – o creștere de 55% față de săptămâna precedentă. La aceeași dată anul trecut, numărul era de 1.861 de pacienți, iar în 2023 erau doar 402 cazuri.

Autoritățile medicale britanice au transmis un apel urgent pentru vaccinare, îndemând adulții eligibili să se protejeze împotriva virusului.

Ce este „supergripa”

Termenul nu este o denumire oficială, dar „supergripa” se referă la forma de boală care lovește mai puternic și durează mai mult decât se aștepta. Sezonul gripal din acest an a început cu o lună mai devreme. Tulpina de gripă A(H3N2) – cunoscută și sub numele de subclada K – domină cazurile din Anglia.

Cât de eficient este vaccinul împotriva H3N2

Datele arată că vaccinul din acest an oferă o protecție bună împotriva acestei tulpini. Vaccinul 2025-2026 are o eficacitate de 70-75% în prevenirea spitalizării copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 17 ani și o eficacitate de 30-40% la adulți.

Cine poate primi vaccinul gratuit

Anumite grupuri pot beneficia de vaccinul antigripal gratuit din partea NHS:

  • persoanele de 65 de ani sau mai mult
  • persoanele cu afecțiuni de sănătate pe termen lung
  • femeile însărcinate
  • persoanele care locuiesc într-un azil
  • îngrijitorii principali ai unei persoane în vârstă sau cu dizabilități
  • persoanele care locuiesc cu cineva cu sistem imunitar slăbit

Data limită pentru vaccinare este 31 martie 2026, dar NHS recomandă tuturor să se vaccineze mult mai devreme. Persoanele eligibile pot face programare la cabinetul medicului de familie, la o farmacie sau prin aplicația NHS.

Cei care nu sunt eligibili pentru vaccinul gratuit pot plăti pentru un serviciu privat la farmacii precum Boots și Superdrug, de obicei pentru aproximativ 20 de lire sterline.

Dr. Thomas Waite, medic șef adjunct, a declarat că gripa poate fi o infecție neplăcută pentru mulți și poate pune în pericol viața unora. Vaccinarea este cea mai bună formă de apărare. „Datele preliminare ale UKHSA arată că vaccinul din acest an continuă să ofere o protecție bună împotriva variantelor de gripă care circulă. Sezonul gripal a început devreme. Acum este momentul să vă vaccinați, dacă sunteți eligibili”, a adăugat medicul.

