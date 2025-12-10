Prima pagină » Știri externe » Spania: Cea mai gravă epidemie de gripă din ultimii 15 ani. Pacienți pe holuri, ore de așteptare

Epidemia de gripă din Spania este deja cea mai gravă din ultimii 15 ani, iar vârful încă nu a fost atins. Spitalele sunt saturate, cu paturi pe holuri și ore întregi de așteptare.
Virusul gripei afectează deja 308 persoane la 100.000 de locuitori în Catalonia. Incidența s-a multiplicat de 2,5 ori în doar o săptămână, între 1 și 7 decembrie. Infecția a ajuns la un nivel „foarte ridicat de transmitere”, conform Sistemului de informații pentru supravegherea infecțiilor în Catalonia.

Varianta K, mai contagioasă

Creșterea incidenței a început acum șase săptămâni, mai devreme decât de obicei. Varianta K a virusului este mai contagioasă, deși nu mai virulentă. Datele reprezintă maximul istoric înregistrat de SIVIC din 2012. Sunt cele mai ridicate cifre din 2010, când gripa A a izbucnit.

Incidența depășește deja vârful celor trei sezoane anterioare, deși nu s-a ajuns încă la Crăciun. Departamentul de Sănătate a avertizat că vârful gripei ar putea ajunge în Catalonia între sfârșitul săptămânii trecute și perioada Crăciunului.

Majoritatea cazurilor în rândul copiilor

Între 1 și 7 decembrie au fost diagnosticate 24.969 de cazuri de gripă în cadrul asistenței medicale primare. Din total, 2.104 corespund copiilor între 0 și 4 ani. 6.175 sunt copii între 5 și 14 ani. 9.995 sunt persoane între 15 și 44 de ani.

Măști obligatorii în spitale

Catalonia impune purtarea măștilor în spitale, centre medicale și azile din cauza răspândirii virusului. Departamentul condus de Olga Pané a impus această măsură începând de marți pentru a limita răspândirea virusului, conform El Periodico.

Spitale saturate

Surse din cadrul Spitalului del Mar indică 187 de pacienți care s-au prezentat marți la Urgențe. 62 dintre ei au așteptat mai mult de 24 de ore. Cel care aștepta de cel mai mult timp, un bărbat de 76 de ani, aștepta de peste 160 de ore.

Luni, cifra era de 225 de pacienți, un record la Urgențe. „Noi, angajații, suntem epuizați”, au afirmat angajații spitalului. La Spitalul Sant Joan de Déu erau 80 de minori în sala de așteptare după ora 13:00. Cazurile mai ușoare așteptau de la ora 09:40.

Greva personalului medical

Creșterea incidenței coincide cu greva convocată în toată Spania de sindicatul Metges de Catalunya. Sindicatul a estimat că 45% dintre angajați au participat la grevă. Departamentul Sănătății a redus această cifră la 6,5%.

Surse din mai multe spitale consideră că tensiunea are mai mult de-a face cu virusul decât cu greva. „Presiunea este foarte mare, dar este din cauza gripei”, au declarat surse din Spitalul Sant Pau.

Acoperirea vaccinală

Acoperirea vaccinală împotriva gripei este de 66% pentru persoanele peste 80 de ani. Pentru persoanele între 70 și 79 de ani, acoperirea este de 52%. La copiii între 6 luni și 5 ani, acoperirea împotriva gripei este de 38%.

Predomină circulația subtipului A varianta K. Deși varianta K prezintă divergență față de unele vaccinuri, nu s-a observat o gravitate mai mare a cazurilor. Se așteaptă ca vaccinul să continue să ofere protecție împotriva formelor grave ale bolii.

