Harta gripei în România la începutul sezonului rece – cazurile de îmbolnăviri s-au dublat în ultima săptămână / Care sunt cele mai afectate județe

În săptămâna 1–7 decembrie 2025, România a raportat 81.174 cazuri de infecții respiratorii, cu 28,2% mai multe față de săptămâna anterioară, marcând debutul oficial al sezonului gripal, după ce rata de pozitivitate pentru același tip de virus gripal a depășit pragul de 10%, potrivit INSP.

Creștere puternică a cazurilor de gripă clinică

Au fost înregistrate 3.018 cazuri de gripă clinică, aproape dublu față de săptămâna precedentă (1.504) și de patru ori mai multe decât în aceeași perioadă a sezonului trecut (794).

Cazurile au fost raportate în 39 de județe, cele mai multe fiind în:

București – 534

Botoșani – 581

Iași – 328

Suceava – 282

Cluj – 210

Brașov – 208

Situația infecțiilor respiratorii acute severe

În aceeași perioadă, au fost raportate 22 cazuri de SARI (infecții respiratorii acute severe), cu 12 mai puține față de săptămâna anterioară, dar cu 19 mai multe față de aceeași săptămână din sezonul precedent.

Cazuri confirmate de gripă și circulația virusurilor

Laboratoarele au confirmat 28 de cazuri de gripă în ultima săptămână:

12 cu virus gripal AH3

2 cu virus gripal AH1

14 cu virus gripal A nesubtipat

De la începutul sezonului, totalul cazurilor confirmate de laborator a ajuns la 80, dintre care:

51 cu virus gripal A nesubtipat

21 cu virus gripal AH3

5 cu virus gripal AH1

3 cu virus gripal B

Nu a fost raportat niciun deces confirmat cu virus gripal.

Informații de context

Numărul total al infecțiilor respiratorii este cu 16,8% mai mic față de aceeași săptămână a sezonului trecut și cu 9% sub media ultimelor sezoane pre-pandemice (2018–2025, excluzând anii pandemici), când media era de 89.177 de cazuri.

Vaccinarea antigripală

Până la 7 decembrie 2025, în Registrul Electronic Național de Vaccinări au fost înregistrate 1.198.569 de vaccinări antigripale, dintre care:

1.175.429 pentru persoanele eligibile pentru vaccin gratuit

pentru persoanele eligibile pentru vaccin gratuit 5.488 realizate în farmaciile comunitare autorizate

Autoritățile de sănătate publică recomandă continuarea vaccinării, luând în considerare evoluția sezonului gripal și creșterea semnificativă a cazurilor din ultima săptămână.