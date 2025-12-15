Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard

Deși beneficiile posibile par notabile, experții avertizează că dovezile sunt încă incerte, deoarece studiile sunt puține, iar majoritatea nu le-au comparat cu alte tratamente standard împotriva răcelii și gripei, scrie El Economista.

„Siropul sau ceaiul de soc pot ajuta la reducerea duratei și a severității simptomelor de răceală și gripă”, afirmă doctorul Darshan Mehta, director medical și educațional al Centrului Osher pentru Sănătate Integrativă din cadrul spitalului Brigham and Women’s, afiliat Universității Harvard.

Ce se știe până acum

Potrivit informațiilor publicate de Harvard Health Publishing, aceste fructe conțin antocianine, substanțele care le dau culoarea închisă caracteristică. În plus, au un puternic efect antioxidant, care susține sănătatea sistemului imunitar, deoarece stimulează celulele implicate în răspunsul imun. Cu toate acestea, oamenii de știință subliniază că aceste rezultate nu au fost încă demonstrate la oameni.

Pe de altă parte, un studiu publicat în 2021 a ajuns la concluzia că suplimentele de soc ar putea ajuta la tratarea simptomelor de răceală și gripă, reușind să scurteze durata acestor afecțiuni chiar și cu două zile.

Posibilele efecte secundare

Până în prezent, suplimentele de soc par, în general, sigure, deși unele studii au observat efecte secundare precum greață, vărsături sau diaree, însă doar în cazuri izolate. În orice situație, pentru a evita eventualele contraindicații, cea mai recomandată soluție este fierberea fructelor la foc mic timp de cel puțin 20 de minute.

„Pentru adulții sănătoși, administrarea pe termen scurt a suplimentelor de soc pentru ameliorarea simptomelor de răceală sau gripă este probabil sigură, dar nu vă bazați pe soc pentru prevenirea acestor boli”, concluzionează doctorul Mehta.