Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent

Dacă aveți febră, dureri în gât și stare de oboseală, este posibil să fi luat una dintre noile tulpini de Covid răspândite în această perioadă de toamnă.

Variantele NB.1.8.1, numită Nimbus, și XFG, cunoscută ca Stratus, sunt acum cele mai răspândite în Marea Britanie, spun autoritățile. Nu se estimează, însă, în cât timp noile variante vor ajunge și în România.

Specialiștii spun că aceste noi tulpini nu par mai periculoase decât versiunile anterioare de Covid și nu provoacă simptome mai grave. Cu toate astea, schimbările genetice recente pot face virusul mai ușor de transmis.

Dureri în gât și alte simptome

Virusurile trec prin schimbări naturale atunci când circulă de la o persoană la alta. Dacă aceste schimbări sunt importante, apar variante noi.

Ultimele variante de Covid se pot manifesta prin simptome distincte, cum ar fi voce răgușită sau dureri în gât descrise ca „lamă de ras”. Alte semne pot include dureri de cap, tuse, nas înfundat sau curgere nazală și senzație de epuizare, scrie BBC.

Acestea fac dificilă diferențierea între Covid, gripă sau răceală.

Persoanele care bănuiesc că au Covid ar trebui să evite contactul cu cei vulnerabili și să stea acasă dacă pot. În cazul în care trebuie să iasă, este recomandată purtarea unei măști.

Igiena regulată a mâinilor și aruncarea șervețelelor folosite în coșul de gunoi ajută la limitarea răspândirii bolilor respiratorii.

Pentru calmarea durerilor de gât, NHS recomandă consumul de multe lichide și o linguriță de miere.

Este bine de știut că reinfectarea este posibilă chiar dacă ați avut recent boala sau ați fost vaccinat. De obicei, cazurile repetate sunt ușoare, dar pot fi transmise altor persoane.

În prezent, testele Covid nu se mai oferă gratuit pentru toată lumea, dar pot fi cumpărate din farmaciile din România, la prețuri accesibile.