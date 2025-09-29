Care sunt simptomele noii variante Covid, Stratus, și cum se diferențiază de gripă și VRS

O nouă tulpină de Covid numită Stratus, cu două versiuni identificate – XFG și XFG.3 – se răspândește în Marea Britanie și este monitorizată îndeaproape de Organizația Mondială a Sănătății.

Experții spun că Stratus este mai transmisibilă decât variantele anterioare, iar trăsătura distinctivă este răgușeala, care apare înaintea altor simptome, potrivit The Mirror.

Stratus și simptomele Covid

Potrivit medicilor, pacienții infectați cu Stratus prezintă frecvent dureri în gât și voce răgușită, pe lângă simptomele generale de Covid, precum febră, tuse persistentă – mai mult de o oră, sau să existe 3 sau mai multe crize de tuse în 24 de ore, pierderea gustului sau mirosului, dificultăți de respirație, oboseală, dureri musculare, dureri de cap, durere în gât, nas înfundat sau care curge, pierderea poftei de mâncare, diaree și greață sau vărsături.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie a raportat recent o creștere de 7,6% a cazurilor. Medicii avertizează că Stratus poate ocoli imunitatea, făcând vaccinurile anterioare mai puțin eficiente și subliniind importanța vaccinărilor actualizate.

Cum se compară simptomele gripei

Simptomele gripei, care apar adesea brusc, includ febră mare, dureri musculare, oboseală, tuse seacă, durere în gât, dureri de cap, dificultăți de somn, pierderea apetitului, diaree sau dureri abdominale și greață sau vărsături.

Medicii atrag atenția că odată cu redeschiderea școlilor apar vârfuri sezoniere, ceea ce complică diferențierea dintre gripă și Covid.

Simptomele infecției VRS

Virusul respirator sincițial (VRS) provoacă, de obicei, simptome asemănătoare unei răceli, care încep în câteva zile de la infectare. Semnele comune includ rinoree sau nas înfundat, tuse, strănut, oboseal, febră cu transpirații și frisoane și respirație șuierătoare.

VRS poate fi deosebit de problematic pentru grupurile vulnerabile, deși majoritatea cazurilor rămân ușoare.

Experții subliniază că durerile în gât și vocea răgușită sunt cei mai fiabili indicatori care diferențiază Stratus de alte boli respiratorii.

Odată cu revenirea copiilor la școală și cu apropierea sezonului rece, varianta este așteptată să se răspândească pe scară largă.