Luna Lupului și credințele iernii. Când se vede prima superlună din 2026?

Fenomenul astronomic va putea fi observat sâmbătă, 3 ianuarie, când Luna plină va deveni vizibilă pe cerul României, mai ales după lăsarea întunericului. Potrivit datelor astronomice publicate de timeanddate.com, Luna va răsări pe teritoriul României în jurul orei 16.30 – 17.00, în funcție de localitate.

Denumită după urletul lupilor din timpul iernii, această Lună plină oferă un spectacol aparte. „Cunoscută sub numele de Luna Lupului, Luna din noaptea de 3 ianuarie va fi o superlună, ceea ce înseamnă că va apărea mai mare și mai strălucitoare decât de obicei”, explică Live Science. Specialiștii au explicat că Luna nu își schimbă dimensiunea reală, adică nu crește, ci doar se apropie de Pământ, ajungând la perigeu, la aproximativ 362.000 de kilometri. Această apropiere o face să pară cu circa 6% mai mare și cu până la 13% mai strălucitoare decât o Lună plină obișnuită.

Prin comparație, cea mai mică Lună plină din 2026, cunoscută drept microlună, va avea loc la finalul lunii mai, când Luna se va afla la peste 406.000 de kilometri de Pământ.

Denumiri tradiționale ale Lunii pline din ianuarie

În tradițiile nord-americane, Luna plină din ianuarie marca mijlocul iernii și o perioadă dificilă a anului. Denumirea de „Luna Lupului” trimite la nopțile reci în care urletul lupilor era auzit mai des în apropierea așezărilor umane. Aceeași Lună plină este menționată în surse istorice și sub alte nume, precum Luna Rece, Luna Înghețului sau Luna Gâștei Canadiene, fiecare reflectând condițiile climatice ale iernii.

În anumite regiuni din Europa, în special în spațiul anglo-saxon și nord-european, Luna plină din ianuarie este numită și „Luna de după Yule”, denumire folosită pentru perioada de după solstițiul de iarnă.

Un spectacol ceresc cu Jupiter

Pe cerul serii, Luna va fi însoțită de Jupiter, cea mai mare planetă din Sistemul Solar, vizibilă ca un punct foarte strălucitor. În apropiere va putea fi observată și steaua Pollux, din constelația Gemeni. Cele trei corpuri cerești vor forma un grup ușor de recunoscut pe cer, sub forma unei apropieri vizibile sau a unui triunghi larg, ceea ce va înlesni observarea chiar și cu ochiul liber.

Jupiter se apropie de opoziție, momentul în care se află pe partea opusă Soarelui față de Pământ și devine extrem de luminoasă. Din acest motiv, planeta va putea fi observată ușor, chiar și din zonele urbane, oferind un reper clar pe cer și un contrast spectaculos alături de Luna plină.

Credințele iernii în tradiția românească

În folclorul românesc, Luna plină de iarnă nu poartă un nume consacrat precum „Luna Lupului”, însă este asociată cu gerul, lupul și schimbările de vreme. Urletul lupilor în nopțile cu Lună plină era considerat un semn al iernii aspre, iar cerul senin luminat de Lună anunța, potrivit credințelor populare, frig puternic.

De asemenea, se credea că Luna plină accentuează fenomenele naturale, iar haloul luminos din jurul Lunii prevestea ninsoare sau viscol. În multe zone, nopțile cu Lună plină erau privite ca momente nepotrivite pentru începerea unor lucrări importante, dar favorabile pentru rugăciuni și gesturi de protecție.

Ultima superlună până în noiembrie

Superluna de la începutul lui ianuarie este a patra consecutivă, dar și ultima până în luna noiembrie, când un nou fenomen de acest fel va putea fi observat pe cer. Următoarea Lună plină va fi Luna Zăpezii, pe 1 februarie, continuând ciclul lunar al anului 2026.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul va fi animat și de ploaia de meteori Quadrantide, una dintre cele mai active ale anului. Quadrantidele sunt „stele căzătoare” produse de particule de praf cosmic care ard în atmosferă și par să provină din zona constelației Boarul, fiind vizibile din emisfera nordică, inclusiv din România. Deși lumina Lunii pline poate reduce numărul de meteori observabili, cei răbdători pot surprinde, în aceeași noapte, atât Luna plină, cât și câteva dâre luminoase pe cer.