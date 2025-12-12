Misterul „Stelei din Betleem”: Ce fenomen ceresc din decembrie amintește de simbolul care i-ar fi îndrumat pe magi?

Un punct luminos impresionant care răsare în aceste zile pe cerul estic a reaprins interesul public pentru „Steaua din Betleem”, determinând astronomii să analizeze dacă un eveniment ceresc real ar fi putut inspira povestea biblică, scrie LiveScience.

Teorii istorice indică posibile conjuncții planetare sau evenimente stelare rare

Cercetătorii au propus mai multe explicații pentru relatarea Nașterii, inclusiv o conjuncție strânsă între Venus și Jupiter în anul 2 î.e.n. sau o triplă conjuncție Jupiter-Saturn în anul 7 î.e.n., deși istoricii continuă să dezbată data exactă a nașterii lui Isus.

Alte teorii sugerează că steaua ar fi putut fi o explozie stelară extrem de luminoasă, vizibilă timp de mai multe săptămâni.

Deși decembrie 2025 nu aduce conjuncții importante, comete sau supernove vizibile cu ochiul liber, un obiect domină cerul nopții și alimentează speculațiile.

Jupiter se apropie de opoziție, devenind cel mai strălucitor obiect de pe cerul nopții

Jupiter va ajunge la opoziție pe 10 ianuarie 2026, moment în care Pământul se află direct între planetă și Soare, făcând ca Jupiter să fie la cea mai mică distanță și cea mai mare strălucire.

În această fază, planeta răsare la apus, atinge înălțimea maximă la miezul nopții și apune la răsărit.

Chiar și cu o lună înainte de opoziție, Jupiter răsare aproximativ două ore după apus și domină mare parte din noapte, mai ales datorită întunericului timpuriu al iernii în emisfera nordică.

O „Stea a Crăciunului” modernă, dar puțin probabil cea biblică

La începutul lunii decembrie, Jupiter are magnitudinea –2,4 și va deveni și mai strălucitor, ajungând la –2,5 până la finalul anului 2025.

Deși aspectul său îl transformă într-un punct ceresc spectaculos al sezonului, astronomii afirmă că este improbabil ca Jupiter să fi fost adevărata Stea din Betleem, deoarece ciclul său regulat de opoziție, repetat la 13 luni, este mult prea frecvent.

Totuși, vizibilitatea impresionantă a planetei în decembrie 2025 oferă un echivalent modern și bine sincronizat pentru celebra Stea a Crăciunului.