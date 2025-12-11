Un ingredient dintr-un aliment popular ar putea încetini îmbătrânirea

Cercetătorii de la King’s College London au identificat o posibilă legătură între teobromină, un compus natural prezent în ciocolata neagră, și o îmbătrânire biologică mai lentă, pe baza unor date moleculare provenite de la peste 1.600 de participanți, scrie SciTechDaily.

Studiul corelează nivelurile de teobromină cu markeri biologici mai tineri

Studiul a analizat nivelurile de teobromină din sânge și a constatat că persoanele cu concentrații mai ridicate prezentau o vârstă biologică mai mică decât vârsta lor cronologică, pe baza analizei modificărilor chimice ale ADN-ului.

Oamenii de știință au evaluat date din cohortele TwinsUK și KORA, demonstrând că teobromina poate influența markerii de îmbătrânire care reglează activitatea genelor în timp.

Cercetătorii au măsurat îmbătrânirea prin analiza ADN-ului și a telomerilor

Vârsta biologică a fost estimată folosind „ceasuri” epigenetice care urmăresc modificările chimice din ADN, împreună cu lungimea telomerilor, care se scurtează odată cu vârsta și se corelează cu deteriorarea integrității celulare.

Teobromina s-a evidențiat dintre mai mulți compuși din cacao și cafea testați, prezentând cea mai puternică asociere cu indicatori de îmbătrânire îmbunătățiți în rândul populațiilor analizate.

Mecanisme potențiale și direcții viitoare de cercetare

Experții consideră că alcaloizii derivați din plante, precum teobromina, pot modula sistemele de expresie genetică, oferind indicii despre modul în care alimentele obișnuite influențează sănătatea pe termen lung.

Cercetătorii subliniază că aceste rezultate nu sugerează că un consum mai mare de ciocolată neagră va încetini îmbătrânirea, având în vedere conținutul de zahăr și grăsimi.

Studii viitoare vor analiza modul în care teobromina interacționează cu alți compuși din cacao, precum polifenolii, și dacă efectele combinate contribuie la semnăturile biologice observate.