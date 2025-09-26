Un nou studiu arată de ce se activează enzimele inflamatorii implicate în procesul de îmbătrânire

Oamenii de ştiinţă au observat că, în celulele rinichilor şoarecilor îmbătrâniţi, mtDNA (ADN-ul mitocondrial) conţinea un exces de anumite nucleotide care pot dăuna ADN-ului. Acest dezechilibru determină mitocondriile să elimine fragmentele anormale în citosol, unde ADN-ul liber activează enzime inflamatorii implicate în procesul de îmbătrânire.

„Studiul ne ajută să înţelegem de ce şi cum mitocondriile aruncă ADN-ul lor, oferind indicii despre contribuţia organitelor la inflamaţia cronică asociată vârstei”, spune Timothy Shutt, geneticist medical la Universitatea din Calgary.

Pentru a investiga mecanismul, cercetătorii au folosit şoareci modificaţi genetic pentru lipsiţi de enzima MGME1, esenţială pentru copierea corectă a genomului mitocondrial. Aceşti şoareci dezvoltă inflamaţii renale odată cu înaintarea în vârstă. Analiza a arătat fragmente libere de mtDNA în celulele rinichilor acestor şoareci, care au activat enzime inflamatorii.

Investigaţiile au arătat că nivelurile scăzute de deoxiribonucleotide forţează mtDNA să încorporeze excesiv nucleotide de tip RNA, ceea ce perturbă replicarea ADN-ului şi determină mitocondriile să elimine fragmentele afectate, provocând inflamaţie.

„Aceste rezultate răspund unei întrebări vechi despre scurgerile de mtDNA şi inflamaţie, dar rămâne de văzut dacă procesul apare natural în timpul îmbătrânirii sau doar în anumite condiţii”, adaugă David Sinclair, geneticist la Harvard University.

Următorul pas al cercetătorilor este să clarifice modul în care mtDNA eliminat contribuie la îmbătrânirea celulară şi la inflamaţie, subliniind că este o întrebare deschisă în domeniu.