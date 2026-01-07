Un nou studiu sugerează că îndulcitorul aspartam dăunează sănătății creierului și a inimii

În cadrul studiului, cercetători din Spania au introdus doze mici de aspartam în dieta unor șoareci masculi, administrate timp de câteva zile la fiecare două săptămâni, pe durata unui an. Cantitatea utilizată a fost echivalentă cu aproximativ o șesime din doza zilnică considerată sigură pentru oameni de către Organizația Mondială a Sănătății, relatează agenția dpa.

Posibile modificări ale funcției cardiace și cerebrale

Oamenii de știință au observat că șoarecii care au consumat aspartam au pierdut mai mult în greutate comparativ cu cei din grupul de control, încheind studiul cu 10–20% mai puțină grăsime corporală. Cu toate acestea, ei au prezentat și semne ale unor posibile probleme la nivelul inimii și al creierului.

Analizele au arătat că inimile șoarecilor expuși la aspartam pompau sângele mai puțin eficient și prezentau modificări structurale minore, semn al unui stres suplimentar asupra organului.

Au fost observate modificări și în modul în care creierul utiliza glucoza. Utilizarea glucozei a crescut la început, însă, până la finalul studiului, a scăzut brusc, ceea ce ar putea afecta funcția cerebrală.

În 2023, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că aspartamul (E951) este „posibil cancerigen”, dar a precizat că acesta rămâne sigur pentru consum atunci când este utilizat în limitele zilnice admise deja stabilite.

Performanțe mai slabe la testele de memorie și învățare

Un studiu publicat în luna septembrie, realizat pe aproape 13.000 de persoane, a asociat aspartamul și alți îndulcitori cu un declin cognitiv, în special în rândul pacienților cu diabet.

Șoarecii testați în cel mai recent studiu au obținut rezultate mai slabe și la testele de memorie și învățare. Ei se mișcau mai lent și aveau nevoie de mai mult timp pentru a parcurge labirinturile, ceea ce indică un declin cognitiv ușor.

„Până când consecințele neurologice ale aspartamului vor fi mai bine înțelese, copiii și adolescenții ar trebui probabil să evite pe cât posibil aspartamul, mai ales ca parte regulată a alimentației”, afirmă autorii celui mai recent studiu.

Cercetătorii au precizat că aceste modificări cerebrale au fost relativ ușoare comparativ cu studii anterioare, în care șoarecii au consumat aspartam zilnic sau pe perioade mai scurte. Ei au adăugat că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă efecte similare ar putea apărea și la oameni.

„Aceste constatări sugerează că aspartamul, chiar și în dozele permise, poate compromite funcția unor organe majore, motiv pentru care ar fi recomandabilă reevaluarea limitelor de siguranță pentru oameni”, se arată în concluzia studiului.