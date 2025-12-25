O moleculă produsă de bacteriile intestinale ar putea reduce riscul de diabet

Molecula, numită trimetilamină (TMA), este un metabolit bacterian – o substanță produsă natural atunci când microbii transformă nutrienții în energie și elemente de construcție pentru organism.

Cercetătorii au descoperit că TMA poate reduce inflamația și îmbunătăți răspunsul organismului la insulină, diminuând astfel riscul de diabet de tip 2, potrivit Science Alert.

Studiul arată că TMA se formează atunci când bacteriile intestinale descompun colina, un nutrient prezent în ouă și carne. Experimentele efectuate pe șoareci și pe celule umane au demonstrat că o cantitate mai mare de colină în dietă reduce unele dintre efectele negative ale alimentelor bogate în grăsimi.

O descoperire-cheie a fost că TMA inhibă proteina IRAK4, care declanșează răspunsul inflamator atunci când organismul consumă alimente bogate în grăsimi. În viitor, acest mecanism ar putea fi replicat prin medicamente pentru a reduce inflamația și riscul de diabet.

„Aceasta schimbă perspectiva: o moleculă produsă de microbii intestinali poate proteja organismul de efectele unei diete nesănătoase”, a declarat biochimistul Marc-Emmanuel Dumas.

Cercetările au și implicații mai largi, sugerând că bacteriile din intestin pot influența direct sănătatea prin substanțe chimice care controlează așa numitele kinaze, enzime implicate în diverse procese din organism.

Studiul, publicat în Nature Metabolism, subliniază potențialul microbiomului ca țintă pentru tratamente inovatoare împotriva diabetului și obezității, a fost concluzia experților.