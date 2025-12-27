Prima pagină » Tehnologie » Peste 20% dintre videoclipurile afișate noilor utilizatori YouTube sunt generate cu ajutorul AI

Peste 20% dintre videoclipurile afișate noilor utilizatori YouTube sunt generate cu ajutorul AI

Un studiu realizat recent arată că peste 20% dintre videoclipurile afișate noilor utilizatori YouTube sunt „AI slop” – conținut de calitate scăzută generat de inteligența artificială - pentru a atrage vizualizări.
Peste 20% dintre videoclipurile afișate noilor utilizatori YouTube sunt generate cu ajutorul AI
Sursa foto: Anadolu Agency/HEPTA via Mediafax Foto
Diana Nunuț
27 dec. 2025, 22:15, Știrile zilei

Compania de editare video Kapwing a analizat 15.000 dintre cele mai populare canale YouTube din lume, iar rezultatele studiului au scos la iveală că că 278 dintre acestea au conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

În total, canalele cu astfel de conținut au acumulat peste 63 de miliarde de vizionări și 221 de milioane de abonați, generând venituri de aproximativ 117 milioane de dolari în fiecare an, potrivit estimărilor, scrie The Guardian.

Cercetătorii au creat, de asemenea, un cont YouTube nou și au descoperit că 104 dintre primele 500 de videoclipuri recomandate în feed-ul său erau generate cu ajutorul AI, pentru a monetiza atenția.

Cel mai urmărit canal, Bandar Apna Dost, parte din studiu, a strâns 2,4 miliarde de vizualizări și prezintă aventurile unei maimuțe rhesus antropomorfe și ale unui personaj musculos inspirat din Hulk. Un alt canal, Pouty Frenchie, a strâns 2 miliarde de vizualizări și prezintă aventurile unui buldog francez.

Concluziile studiului conturează o imagine de ansamblu a unei industrii în rapidă expansiune și definește o nouă eră a conținutului: decontextualizat, captivant și internațional.

Un purtător de cuvânt al YouTube a declarat, pentru The Guardian, că „inteligența artificială generativă este un instrument și, ca orice instrument, poate fi utilizată pentru a crea conținut de înaltă și de joasă calitate. Rămânem concentrați pe conectarea utilizatorilor noștri cu conținut de înaltă calitate, indiferent de modul în care a fost creat. Tot conținutul încărcat pe YouTube trebuie să respecte regulile comunității noastre și, dacă constatăm că un conținut încalcă o politică, îl eliminăm”.

 

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Singura zodie binecuvântată de rune în 2026. Mihai Voropchievici: „Este un an greu pentru multe zodii”
Gandul
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri în lacrimi despre cel mai greu moment din viața ei: „Era în comă și nu am putut să fac absolut nimic”
Libertatea
2026 e anul miracolelor. 4 zodii vor renaște ca pasărea Pheonix și își vor trăi visul
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor