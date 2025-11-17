Studiu: Un medicament pentru diabet ar putea prelungi viața femeilor

Un nou studiu, publicat în Journal of Gerontology: Medical Sciences, sugerează că metformina, un medicament utilizat pe scară largă pentru diabetul de tip 2, ar putea crește semnificativ șansele femeilor de a trăi peste 90 de ani, subliniind posibilele sale beneficii anti-îmbătrânire, scrie ScienceAlert.

Cercetători din SUA și Germania au analizat date pe termen lung privind sănătatea femeilor aflate în postmenopauză și au descoperit că cele care luau metformină aveau un risc semnificativ mai mic de a muri înainte de 90 de ani, în comparație cu cele care foloseau un alt medicament pentru diabet.

Utilizarea metforminei reduce riscul de mortalitate

Folosind datele a 438 de femei, jumătate tratate cu metformină și jumătate cu sulfoniluree, cercetătorii au calculat că cele care luau metformină aveau un risc cu 30% mai mic de a muri înainte de 90 de ani.

Studiul se bazează pe dovezi anterioare care sugerează că metformina poate încetini mai multe procese biologice ale îmbătrânirii, inclusiv reducerea deteriorării ADN-ului și stimularea activității genetice asociate longevității.

Designul studiului limitează certitudinea, dar oferă informații valoroase

Pentru că participanții nu au fost repartizați aleatoriu în grupurile de tratament, studiul nu poate demonstra o relație de cauzalitate, așa cum ar face un studiu clinic randomizat.

De asemenea, nu a existat un grup placebo, iar dimensiunea totală a eșantionului a fost relativ redusă.

Totuși, un punct forte major a fost perioada lungă de monitorizare (14 până la 15 ani) care a permis cercetătorilor să observe efectele asupra longevității, ceva imposibil în studiile clinice clasice.

Interes în creștere pentru medicamentele care încetinesc îmbătrânirea biologică

Metformina este considerată un medicament care ar putea încetini îmbătrânirea biologică și ar putea întârzia apariția bolilor asociate vârstei.

Cercetătorii afirmă că viitoarele studii clinice randomizate ar putea aduce clarificări suplimentare, mai ales într-o lume cu o populație tot mai îmbătrânită și cu interes crescând pentru prelungirea vieții sănătoase.