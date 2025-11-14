Sfatul unui medic specialist pentru bolnavii de diabet. Ce lucru banal pot face pacienții ca să evite agravarea problemelor

Mesajul a fost publicat cu ocazia Zilei Internaționale a Diabetului. Potrivit medicului, pentru diabetul tip 2 există trei mesaje importante. Primul are legătură cu greutatea,

„Dacă aveți greutate mare: trageți cu tot ce puteți să slăbiți. Tratamentul cel mai bun şi cu perspectivele cele mai bune pe termen lung e scăderea în greutate. Ideal cu măsuri medicale, nu cu improvizaţii sclipitoare, care cel mai adesea vin de la persoane care nu au interesul să fiţi bine, ci să vă vândă ceva”, a transmis medicul.

De asemenea, el le recomandă oamenilor să respecte tratamentul.

„Luați-vă pastilele de colesterol. Cu tot asaltul împotriva medicaţiilor de colesterol, multe persoane au rezerve în a lua tratamentele de la medic. Diabetul omoară în primul rând prin infarct miocardic şi complicaţiii cardiovasculare care au legătură cu colesterolul. Scăderea lui în limite de siguranţă nu previne totul, dar previne ceva. A nu-ţi ţine colesterolul la nivelurile pe care ţi le indică drept ţintă cardiologul, diabetologul şi alţi medici…e un risc pe care ţi-l asumi cu argumente adesea greşite”, a adăugat medicul Adrian Copcea.

În plus, medicul recomandă efectuarea în mod frecvent de analize.

„Mergeți periodic la medic, faceți verificările uzuale. Dacă ceva iese rău, diabetul e chiar una din bolile ”norocoase”, una care are tratament eficient în orice stadiu. Da, şi de la cele mai grave dezechilibre, insulina poate aduce diabetul în graficul de siguranţă. Dar şi până la ele, în toate stadiile diabetului e bine ca hemoglobina glicată să ste stea sub 7% sau în preajmă, e una din măsurile cele mai clare de prevenţie. Când glicemiile cresc şi glicata sare de 7%, cu cât mai mult şi cu cât mai mult timp…exact cum zahărul se pune pe această proteină, hemoglobina, la fel va strica multe alte proteine din corp şi va duce la complicaţiile previzbile. Nu se întâmplă de pe o zi pe alta, dar, oricum, merită efortul de a găsi tratamentul potrivit care ţine diabetul în grafic”, a mai spus Copcea.

La final el a tras un semnal de alarmă asupra escrocheriilor din domeniu.

„Contracararea escrocheriilor pe linie de diabet se face dacă se aud cât mai multe voci serioase în spaţiul public iar cei care se confruntă cu diabet e bine să audă şi profesioniştii, nu doar pe cei care sar de peste tot să-i „ajute” cu metode care mai de care mai revoluţionare. Revoluţiile în îngrijriea diabetului au avut deja loc. Sunt cele care au dus la înţelegerea bolii şi la extinderea tratamentelor până la paleta extrem de bună pe care o avem în prezent pentru ţinerea lui sub control”, a precizat Adrian Copcea.

Ziua Internaţională a Diabetului este în fiecare an pe 14 noiembrie.