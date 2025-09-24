Noul vaccin anti-COVID de la Moderna crește de 16 ori nivelul anticorpilor, spune producătorul

Moderna a anunțat marți că noua versiune a vaccinului său anti-COVID, denumită mNEXSPIKE, a generat un răspuns imun puternic în rândul adulților în vârstă și al persoanelor cu risc crescut, oferind protecție îmbunătățită împotriva uneia dintre cele mai răspândite variante ale virusului SARS-CoV-2.

Date preliminare dintr-un studiu efectuat după autorizare arată că vaccinul a determinat, în medie, o creștere de peste 16 ori a anticorpilor neutralizanți împotriva variantei LP.8.1, aflată în prezent sub monitorizare din cauza răspândirii accelerate.

Evaluarea analizează siguranța, tolerabilitatea și eficiența imunologică a noii formule mNEXSPIKE, destinată sezonului 2025–2026. Rezultatele obținute până acum confirmă că profilul de siguranță al vaccinului este comparabil cu cel al versiunilor anterioare, potrivit reprezentanților Moderna, citați de Reuters.

Aprobat de FDA în condiții mai stricte

„Ambele vaccinuri pentru sezonul 2025-2026 au demonstrat răspunsuri imune puternice împotriva variantelor dominante ale COVID-19 din prezent”, a comunicat oficial compania.

Vaccinul a fost testat atât pe persoane de peste 65 de ani, cât și pe adulți și adolescenți cu vârste între 12 și 64 de ani care suferă de cel puțin o afecțiune ce le crește riscul de a dezvolta forme severe de COVID-19.

Vaccinul mNEXSPIKE a fost aprobat de FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA) în luna mai, fiind primul vaccin COVID-19 autorizat după ce agenția americană a înăsprit criteriile de aprobare. Potrivit noilor reguli, vor fi necesare studii clinice suplimentare pentru aprobarea dozelor anuale de rapel destinate persoanelor sănătoase sub 65 de ani.

Provocări comerciale pentru Moderna

Publicarea acestor rezultate are loc într-un context dificil pentru Moderna. Compania americană se confruntă cu scăderea cererii pentru vaccinul său original, Spikevax, și cu o cerere sub așteptări a vaccinului său împotriva virusului sincițial respirator.

Vaccinul Spikevax rămâne aprobat pentru persoanele de peste 65 de ani, precum și pentru copiii și adulții între 6 luni și 64 de ani care prezintă risc de boală severă. Rezultatele legate de mNEXSPIKE vin în completarea datelor imunologice obținute din studiile preliminare și pentru noua formulă Spikevax aferentă sezonului 2025–2026.

Compania intenționează să continue testările clinice, în speranța unei aprobări mai largi înainte de sezonul viitor.