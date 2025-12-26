Prima pagină » Life-Inedit » Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari

Premiu uriaș la loteria americană. Biletul câștigător are valoarea de 1,8 miliarde de dolari. Câștigătorul a cumpărat biletul din Arkansas și a plătit 2 dolari.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
26 dec. 2025, 07:40, Știri externe

Premiul uriaș a fost acordat de Crăciun. Este al doilea cel mai mare premiu câștigat vreodată la o loterie americană. O persoană a câștigat jackpotul Powerball de 1,8 miliarde de dolari. Numerele câștigătoare au fost 4, 25, 31, 52, 59, iar numărul Powerball a fost 19. Șansele de a câștiga jackpotul au fost de una la 292,2 milioane, potrivit Le Figaro.

Biletul a fost achiziționat în Arkansas. Aceasta este doar a doua oară când un jucător din acest stat câștigă jackpotul Powerball. Prima dată a fost în 2010. Un bilet Powerball costă 2 dolari.

Norocosul câștigător poate alege între o rentă viageră de 1,8 miliarde de dolari pe parcursul a 29 de ani sau o singură plată de aproximativ 834,9 milioane de dolari înainte de impozitare, conform site-ului web al loteriei.

Premiul cel mai mare: 2,04 miliarde de dolari, în California, în 2022

Anterior, premiul Jackpotul Powerball a fost câștigat pe 6 septembrie de două bilete din Missouri și Texas, care au împărțit un premiu de 1,787 miliarde de dolari. Jackpotul crește atunci când niciun jucător nu câștigă. „Acesta este un premiu cu adevărat extraordinar, care îți schimbă viața”, a declarat Matt Strawn, președintele grupului de produse Powerball și CEO al Loteriei Iowa.

Jackpotul a fost câștigat o dată în Ajunul Crăciunului în 2011 și de patru ori în ziua de Crăciun. La nivel național, nouă premii secundare de 1 milion de dolari au fost câștigate în extragerea din această săptămână.

Cel mai mare premiu câștigat vreodată la loteria americană este un jackpot Powerball de 2,04 miliarde de dolari. Acesta a fost câștigat în California în 2022. Jackpoturile mari stimulează vânzările de bilete, crescând veniturile loteriilor de stat care finanțează educația și alte cheltuieli publice.

