Campanie de strângere de fonduri pentru sisteme robotizate destinate Ucrainei, lansată în Lituania

Campania numită „Radarom!” a fost inițiată de televiziunea LRT, alături de ONG-ul Blue/Yellow, Laisvės TV și ONG-ul Stiprūs kartu.

Cu ajutorul fondurilor strânse vor fi achiziționate platforme robotizate pe șenile care pot fi echipate cu turele cu mitraliere, dotate cu sisteme de detectare și recunoaștere a țintelor, bazate pe inteligență artificială sau echipamente de război electronic și recunoaștere, potrivit Ukrainska Pravda.

Lista include, de asemenea, roboți pentru evacuarea victimelor și transportul de marfă, drone de recunoaștere și gestionare a câmpului de luptă, drone cu rază lungă de acțiune și drone de interceptare.

Costul unui asemenea sistem poate ajunge până la 250.000 de euro.

„Oamenii știu despre această campanie – am văzut în repetate rânduri cazuri în care donațiile provin atât de la copii, cât și de la persoane în vârstă”, a declarat directorul general al televiziunii LRT, Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

De asemenea, aceasta le-a mulțumit firmelor, dar și lituanienilor care s-au implicat în demers.

Directorul ONG-ului Blue/ Yellow, care sprijină Armata Ucrainei prin furnizarea de echipamente încă din 2014, a precizat că sistemele robotice pot schimba modul în care se desfășoară războiul.

„Faza fierbinte a războiului se află deja în al patrulea an. În fiecare zi lucrăm cu unități și soldați și observăm o tendință clară de robotizare a războiului. Roboții îndeplinesc diverse funcții – de la evacuare și logistică până la operațiuni de luptă – toate acestea fiind realizate de roboți, drone și platforme robotizate”, a declarat directorul ONG-ului Blue/Yellow.

Campania din această lună se va încheia în 24 februarie. Acesta este desfășurată periodic. În cadrul ediției din luna ianuarie, în Ucraina s-au livrat drone și echipamente în valoare de aproape 6 milioane de euro.