Dezvăluire la Kiev: 200.000 de militari au părăsit frontul fără permisiune. 2 milioane de ucraineni sunt „dați în urmărire” pentru evitarea serviciului militar

În aceeași intervenție, Fedorov a susținut că aproximativ 2 milioane de ucraineni sunt „dați în urmărire” pentru evitarea serviciului militar, într-un moment în care armata ucraineană se confruntă cu presiuni uriașe pe frontul războiului cu Rusia.

Condițiile de pe linia frontului rămân extrem de dure, iar trupele Kievului sunt nevoite să apere poziții-cheie chiar și atunci când sunt depășite numeric și ca putere de foc. Comentariile lui Fedorov sunt considerate prima recunoaștere publică, la nivel oficial, a dimensiunii fenomenului legat de absențe și evitarea recrutării.

Mobilizare, interdicții și fugă ilegală

Conform legislației ucrainene, toți bărbații între 18 și 60 de ani trebuie să se înregistreze în evidențele militare și să aibă documentele asupra lor, iar mobilizarea îi vizează în principal pe cei între 25 și 60 de ani. În plus, legea marțială restricționează ieșirea din țară a bărbaților eligibili pentru serviciul militar, însă zeci de mii, posibil sute, ar fi plecat ilegal.

Zelenski: „Sunt necesare schimbări mult mai ample”

După o întâlnire cu Fedorov, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că sunt necesare „schimbări mult mai ample” ale sistemului de mobilizare, pentru a susține mai bine atât nevoile armatei, cât și funcționarea economiei.

Fedorov, fost vicepremier și ministru al Transformării Digitale, a indicat că criza de personal face ca avansul tehnologic să devină și mai important. El a promovat ideea creșterii utilizării dronelor, AI și automatizărilor în luptă, rezumată prin mesajul: „Mai mulți roboți înseamnă mai puține pierderi… viețile eroilor ucraineni au cea mai mare valoare.”

Ministrul a mai spus că în prezent există circa 500 de companii implicate în producția de drone, aproximativ 200 care dezvoltă echipamente de bruiaj și peste 20 de producători privați de rachete, în contextul extinderii industriei de apărare.

Mykhailo Fedorov, în vârstă de 34 de ani (urmează să împlinească 35 săptămâna viitoare), devine astfel cel mai tânăr ministru al Apărării din Ucraina, înlocuindu-l pe Denys Shmyhal, care a fost numit prim-vicepremier și ministru al Energiei.