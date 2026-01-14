Blocaj politic la Kiev. Parlamentul respinge numirea lui Denîs Șmîhal la Energie în plină criză de iarnă

Parlamentul Ucrainei a respins marți propunerea de numire a lui Denîs Șmîhal în funcția de ministru al Energiei, relatează Kyiv Post.

În acest moment, situația din Ucraina este foarte delicată, în condițiile în care sistemul energetic ucrainean se confruntă cu presiuni majore din cauza atacurilor rusești.

Șmîhal, fost prim-ministru timp de cinci ani și, mai recent, ministru al Apărării, fusese ales pentru a conduce un minister rămas fără șef de aproape două luni.

Situația este cu atât mai complicată în acest moment, pentru că infrastructura energetică a țării suferă constant avarii în plină perioadă de iarnă.

Fosta ministră a Energiei, Svitlana Hrynchuk, a fost demisă anul trecut, după apariția unui scandal de corupție de amploare, care l-a afectat și pe fostul titular al portofoliului.

Deși existau așteptări ca votul să fie unul favorabil, Șmîhal nu a reușit să obțină majoritatea necesară de 226 de voturi pentru obține funcția.

Doar 10 parlamentari l-au susținut, în timp ce trei partide de opoziție s-au abținut. În plus, aproximativ 20 de deputați din partidul prezidențial nu au participat la vot.

Propunerea făcea parte dintr-o remaniere mai amplă a cabinetului, gândită pentru adaptarea conducerii Ucrainei la o nouă etapă a războiului.

În ultima perioadă, Ucraina s-a confruntat cu atacuri mai intense venite din partea Rusiei, schimbări tehnologice rapide, dar și riscuri tot mai mari pentru infrastructura esențială.

În aceeași zi, Parlamentul votase revocarea lui Denîs Șmîhal din funcția de ministru al Apărării, iar Mykhailo Fedorov, ministrul Transformării Digitale, urma să îi ia locul.

Confirmarea lui Mykhailo Fedorov trebuia să aibă loc înainte de finalul sesiunii.

Totuși, ședința a fost suspendată fără aprobarea vreunei numiri, deși ambii oficiali fuseseră deja eliberați din funcțiile anterioare, în așteptarea unei tranziții rapide.

Deputatii ucraineni au anunțat că vor relua discuțiile cu privire la cele două posturi miercuri, când nominalizările oficialilor vor reveni pe ordinea de zi.

Între timp, lideri ai opoziției au avertizat că schimbarea conducerii guvernamentale într-un moment critic al războiului riscă să creeze instabilitate și mai mare pentru țară.