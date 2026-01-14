Denîs Șmîhal a fost numit vicepremier și ministru al Energiei de către parlamentul Ucrainei

Denîs Șmîhal a fost învestit în funcție după ce a fost votat de 248 de deputați din Rada Supremă, la o zi după ce candidatura acestuia nu a reușit să obțină majoritatea necesară de 226 de voturi, fiind susținută inițial de doar 210 parlamentari, prezintă Kyiv Post.

Denîs Șmîhal a fost cel mai longeviv prim-ministru al Ucrainei, funcție pe care a deținut-o timp de cinci ani, înainte de a ocupa pentru o perioadă de aproximativ șase luni portofoliul Apărării. Înainte de intrarea în guvern, Șmîhal a condus una dintre cele mai importante centrale termoelectrice ale țării.

Ministrul își preia mandatul într-un moment dificil întrucât din cauza atacurilor ruse, Ucraina se confruntă cu pene de curent care pot dura peste 20 de ore pe zi, în condițiile unor temperaturi sub zero grade.

De asemenea, fostul ministru, Svitlana Hrynchuk, a fost demisă la finalul anului 2025, după ce a fost implicată într-un scandal masiv de corupție.

Marți, parlamentul l-a revocat pe Șmîhal din funcția de ministru al Apărării, iar miercuri fostul ministru al Transformării Digitale, Mykhailo Fedorov, a fost numit în această funcție.