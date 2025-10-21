Vaccinul Covid ar putea declanșa răspunsul imunitar pentru a combate cancerul. Ce spun studiile

Pacienții care se luptă cu cancerul pulmonar sau de piele în stadiu avansat și care au primit vaccinul Covid mRNA în termen de 100 de zile de la începerea imunoterapiei au trăit semnificativ mai mult decât cei care nu l-au primit, potrivit unei cercetări revoluționare realizate de echipe din SUA.

Cercetătorii au afirmat că această descoperire ar putea marca un moment crucial în peste un deceniu de cercetări în domeniul tratamentelor bazate pe mRNA, concepute pentru a trezi sistemul imunitar împotriva cancerului, și ar putea fi un „pas semnificativ” către obiectivul greu de atins al unui vaccin universal împotriva cancerului, potrivit Independent.

Concluziile se bazează pe analiza a peste 1.000 de dosare ale pacienților, realizată de Universitatea din Florida și Centrul de Cancer MD Anderson al Universității din Texas, unde pacienții erau tratați.

Rezultatele actuale sunt preliminare, au afirmat echipele, dar dacă vor fi validate într-un studiu clinic randomizat aflat în prezent în fază de proiectare, studiul „ar putea avea un impact clinic pe scară largă”.

„Am putea proiecta un vaccin nespecific și mai bun pentru a mobiliza și reseta răspunsul imunitar, într-un mod care ar putea fi, în esență, un vaccin universal, gata de utilizare, împotriva cancerului pentru toți pacienții cu cancer”, a declarat cercetătorul principal, dr. Elias Sayour, oncolog pediatru la Universitatea din Florida.

Realizarea studiului

Studiul a inclus înregistrările a 180 de pacienți cu cancer pulmonar în stadiu avansat care au primit un vaccin Covid într-o perioadă de 100 de zile înainte sau după începerea tratamentului cu medicamente imunoterapeutice.

În același timp, 704 persoane au fost tratate cu aceleași medicamente, dar nu au primit vaccinul. Administrarea vaccinului a fost asociată cu o aproape dublare a supraviețuirii medii, de la 20.6 luni la 37.3 luni.

În mod similar, printre pacienții cu melanom metastatic, cei cu cancer care s-a răspândit de la locația inițială, de obicei pielea, la alte părți ale corpului, 43 dintre ei au primit un vaccin în termen de 100 de zile de la inițierea imunoterapiei, în timp ce 167 de pacienți nu au primit vaccinul.

Cu vaccinul, supraviețuirea medie a crescut de la 26.7 luni la o perioadă cuprinsă între 30 și 40 de luni, au descoperit cercetătorii. La momentul colectării datelor, unii pacienți erau încă în viață, ceea ce înseamnă că efectul vaccinului ar putea fi și mai puternic.

Echipa a afirmat că administrarea vaccinurilor împotriva pneumoniei sau gripei care nu conțin ARNm nu a dus la modificări ale longevității.

În cazul cancerului pulmonar și al celui de piele, medicii stimulează de obicei sistemul imunitar cu medicamente concepute pentru a „elibera frânele” și a recunoaște și ataca celulele canceroase mai eficient, au explicat cercetătorii.

Cu toate acestea, în stadiile avansate ale bolii, majoritatea pacienților nu răspund bine și adesea au epuizat alte opțiuni de tratament, cum ar fi radioterapia, chirurgia și chimioterapia.

Replicarea efectului

Pentru a-și susține concluziile, cercetătorii de la Universitatea din Florida au replicat efectul la șoareci. Ei au combinat medicamente imunoterapeutice cu un vaccin cu ARNm specific pentru Covid, care a demonstrat că poate transforma cancerele care nu răspund la tratament în cancerele care răspund la tratament, împiedicând astfel creșterea tumorii.

Dr. Jeff Coller, un renumit om de știință în domeniul ARNm și profesor la Universitatea Johns Hopkins, a declarat că descoperirile indică încă o modalitate prin care Operațiunea Warp Speed – parte a răspunsului rapid al guvernului american la Covid – continuă să salveze vieți în „moduri unice și neașteptate”.

„Rezultatele acestui studiu demonstrează cât de puternice sunt medicamentele cu ARNm și că acestea revoluționează tratamentul cancerului”, a spus dr. Coller.

„Deși nu s-a dovedit încă că este cauzal, acesta este tipul de beneficiu al tratamentului pe care îl urmărim și sperăm să îl vedem cu intervențiile terapeutice – dar rareori se întâmplă”, a spus dr. Duane Mitchell, directorul Institutului de Științe Clinice și Translaționale al Universității din Florida.

Concluziile echipei au fost prezentate săptămâna aceasta la Congresul Societății Europene de Oncologie Medicală 2025 de la Berlin.

Descoperirea vine la câteva săptămâni după ce secretarul american al sănătății, Robert F. Kennedy Jr, a susținut în mod eronat că vaccinurile cu ARNm sunt ineficiente, încercând să justifice decizia recentă a Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale de a anula proiecte de cercetare finanțate de guvern în valoare de 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea de noi vaccinuri folosind această tehnologie.

Vaccinurile au salvat viețile a milioane de americani în timpul pandemiei de Covid.