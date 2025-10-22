Vaccinurile ARNm anti-COVID ar putea spori eficiența imunoterapiei în cancer

Cercetătorii de la Centrul Oncologic MD Anderson Houston, afiliat Universității din Texas, au analizat aproape 900 de pacienți cu forme avansate de cancer, iar concluziile lor au fost prezentate la Congresul Societății Europene de Oncologie Medicală 2025 de la Berlin. Studiul a comparat evoluția pacienților vaccinați cu un ser ARNm anti-COVID înainte sau la scurt timp după începerea imunoterapiei, iar diferențele de supraviețuire s-au dovedit spectaculoase.

„Partea cu adevărat interesantă a studiului nostru este că indică posibilitatea ca vaccinurile larg disponibile și cu cost redus să poată îmbunătăți dramatic eficacitatea anumitor terapii imune”, a declarat medicul oncolog Adam Grippin, coautorul cercetării, citat de Reuters.

Un aliat neașteptat al imunoterapiei

Efectul benefic a fost observat mai ales la pacienții ale căror tumori produceau cantități scăzute din proteina PD-L1, un marker care, de obicei, limitează eficiența imunoterapiei. În această categorie, supraviețuirea la trei ani a fost aproape de cinci ori mai mare în rândul celor vaccinați.

Cercetătorii consideră că vaccinurile ARNm pot „antrena” sistemul imunitar într-un mod care amplifică răspunsul terapeutic la medicamente precum Keytruda, un inhibitor de punct de control imun produs de Merck. În experimente anterioare, aceste vaccinuri au determinat celulele canceroase să producă mai multă proteină PD-L1, înlesnind acțiunea medicamentelor care o blochează.

Speranță pentru cazurile greu de tratat

Medicii spun că descoperirea ar putea deschide o nouă direcție în oncologie, oferind o șansă mai mare de supraviețuire chiar și pacienților care nu răspund la tratamentele actuale.

„Sperăm că vaccinurile pe bază de ARN mesager nu doar că vor îmbunătăți rezultatele pacienților tratați cu imunoterapii, ci vor aduce beneficiile acestor terapii și celor cu boli rezistente la tratament”.

Studiul deschide o nouă direcție de cercetare privind rolul vaccinurilor ARNm – folosite pe scară largă în pandemia COVID-19 – nu doar ca instrumente de prevenție, ci și ca potențiali amplificatori ai răspunsului imun în cancer.