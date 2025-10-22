Reddit dă în judecată Perplexity pentru extragerea de date în scopul antrenării inteligenței artificiale

Companiile care au colectat datele au eludat măsurile sale de protecție a datelor pentru a fura datele de care Perplexity „are nevoie disperată” pentru a alimenta sistemul său „de răspuns”, a afirmat Reddit în plângere.

Cazul este unul dintre numeroasele intentate de proprietarii de conținut împotriva companiilor de tehnologie pentru presupusa utilizare abuzivă a materialelor lor protejate prin drepturi de autor pentru a antrena sistemele de IA.

Reddit a intentat un proces similar împotriva startup-ului de IA Anthropic în iunie, care este încă în curs, potrivit Reuters.

„Abordarea noastră rămâne principială și responsabilă, deoarece oferim răspunsuri factuale cu ajutorul unei inteligențe artificiale precise și nu vom tolera amenințările la adresa transparenței și interesului public”, a declarat Perplexity într-un comunicat.

„Companiile de inteligență artificială sunt angajate într-o cursă a înarmării pentru conținut uman de calitate, iar această presiune a alimentat o economie de „spălare de date” la scară industrială”, a declarat Ben Lee, directorul juridic al Reddit, într-un comunicat.

Reddit, care găzduiește mii de comunități web „subreddit” bazate pe interese, a declarat în proces că este cea mai des citată sursă de răspunsuri generate de AI la întrebările utilizatorilor.

Reddit a acordat licențe pentru conținutul său mai multor entități pentru antrenarea AI

Compania a acordat licențe pentru conținutul său către Google, OpenAI și alții pentru instruirea AI.

Reddit a afirmat că Oxylabs din Lituania, AWMProxy din Rusia și SerpApi din Texas au extras date Reddit din miliarde de rezultate de căutare fără permisiune și că Perplexity, care nu are licență pentru utilizarea conținutului Reddit, a colaborat cu cel puțin una dintre companiile de extragere a datelor pentru a obține material Reddit.

Reddit a declarat că a trimis Perplexity o scrisoare de încetare și renunțare anul trecut, după care „a crescut volumul citărilor către Reddit de patruzeci de ori”.

Reddit a solicitat instanței despăgubiri bănești nespecificate și o ordonanță care să împiedice Perplexity să utilizeze datele sale.