Prima pagină » Știrile zilei » G4Media lansează „Chat cu G4”, primul asistent cu Inteligență Artificială din presa românească bazat exclusiv pe știri verificate

G4Media lansează „Chat cu G4”, primul asistent cu Inteligență Artificială din presa românească bazat exclusiv pe știri verificate

G4Media marchează o nouă etapă de inovație pe piața media din România prin lansarea „Chat cu G4”, un asistent conversațional bazat pe Inteligență Artificială Generativă. Noul instrument este conceput pentru a schimba complet modul în care cititorii interacționează cu informația de actualitate, oferind sinteze, cronologii și explicații instantanee, extrase strict dintr-un mediu editorial sigur.
G4Media lansează „Chat cu G4”, primul asistent cu Inteligență Artificială din presa românească bazat exclusiv pe știri verificate
Mediafax
11 mart. 2026, 19:45, Știrile zilei

Chat cu G4 a fost construit cu o barieră strictă de securitate: asistentul caută răspunsuri exclusiv în arhiva G4Media. Baza de date conține peste 250.000 de articole verificate, scrise și documentate de jurnaliștii redacției.

Inovație fără compromisuri în fața dezinformării

Într-o perioadă în care dezinformarea și conținutul fals generat de AI reprezintă un pericol global, G4Media folosește tehnologia pentru a consolida accesul rapid la adevăr. Cititorii pot adresa robotului întrebări complexe despre politică, justiție, economie sau politică externă, iar „Chat cu G4” va scana instantaneu arhiva redacției pentru a genera un răspuns coerent, însoțit întotdeauna de link-urile către articolele sursă.

Dacă informația cerută nu există pe site, asistentul este instruit să recunoască acest lucru și să refuze generarea de speculații, protejând astfel integritatea faptelor.

Cum poate fi folosit „Chat cu G4”?

Cititorii pot utiliza noul instrument direct pe platformă pentru a naviga mai eficient prin volumul mare de știri zilnice. Printre cele mai utile tipuri de interacțiuni se numără:

  • Sinteze rapide: „Care sunt cele mai importante știri de astăzi?” sau „Fă-mi un rezumat al deciziilor Guvernului de azi”.

  • Cronologii și documentare: „Când a fost semnat protocolul actualei coaliții?” sau „Care sunt principalele decizii luate de primarul Capitalei în ultimul an?”.

  • Explicații contextuale: Oferirea de context pentru evenimente complexe, bazându-se pe analizele și investigațiile publicate anterior de redacție.

Jurnalismul rămâne 100% uman

Implementarea acestui asistent reprezintă un pas major de inovație tehnologică, însă politica editorială rămâne neschimbată: niciun articol, știre sau investigație publicată pe G4Media nu este generată de Inteligența Artificială.

Jurnaliștii redacției își redactează exclusiv propriile materiale. „Chat cu G4” funcționează strict ca un bibliotecar virtual ultra-rapid și inteligent, creat pentru a facilita cititorilor accesul la informația deja documentată.

Noul asistent se află în faza de testare publică și va fi optimizat constant pe baza interacțiunilor și nevoilor comunității G4Media.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Ce trebuie să dezactivezi la WhatsApp pentru a preveni atacurile cibernetice
Gandul
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
ULTIMA ORĂ: Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să aducă în România „doar tehnică strict defensivă”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
Libertatea
Greșeala care îi poate costa scump pe românii cu centrală termică. Amenda poate ajunge la 3.000 de lei!
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor