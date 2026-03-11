Compania franceză Thales lansează un sistem european de apărare antirachetă care integrează inteligența artificială

Compania franceză Thales a anunțat miercuri faptul că a lansat un nou sistem integrat de apărare aeriană și antirachetă, care combină capacitățile existente și integrează inteligența artificială.

Potrivit unui comunicat de presă emis de companie, sistemul se numește SkyDefender și este un sistem integrat de apărare aeriană și antirachetă cu mai multe straturi și domenii, care oferă protecție completă împotriva tuturor tipurilor de amenințări aeriene, pe uscat, pe mare și în spațiu.

Acesta a fost creat în așa fel încât este pe deplin compatibil cu sistemele de apărare aeriană existente.

„Thales este mândru să contribuie la suveranitatea națiunilor noastre cu SkyDefender, sistemul global de apărare aeriană și antirachetă bazat pe cele mai recente tehnologii avansate ale noastre, de la protecția împotriva dronelor până la capacități de avertizare timpurie. Cu SkyDefender, Thales oferă un sistem testat în luptă, ușor de integrat și disponibil astăzi, confirmând poziția noastră de partener de încredere pe termen lung pentru forțele armate”, a spus Hervé Dammann, vicepreședinte executiv al Thales.

Pentru distanțe scurte, SkyDefender utilizează sistemul ForceShield, conceput pentru protejarea forțelor și a infrastructurii critice împotriva dronelor, de exemplu. Pentru apărarea la distanțe medii, sistemul integrează SAMP/T NG, dezvoltat de consorțiul Eurosam, capabil să intercepteze ținte la o distanță de până la 150 de kilometri.

În cazul detectării amenințărilor pe distanțe foarte mari, sunt utilizate radarele SMART-L Multi-Mission, care pot identifica potențiale pericole la distanțe de până la 5.000 de kilometri.