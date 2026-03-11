Inteligența artificială complică sarcinile angajaților în loc să le ușureze viața

Un studiu realizat de doi cercetători de la Universitatea din Berkeley relevă că tehnologia nu ar reprezenta ajutorul miraculos pe care ni-l imaginăm, iar adoptarea ei ar induce chiar o sarcină de lucru suplimentară, scrie Le Figaro.

O concluzie bazată pe observarea timp de opt luni a 200 de angajați ai unei companii de tehnologie. Profesorul Aruna Ranganathan și doctoranda Xingqi Maggie Ye nu i-au lăsat în pace, participând la ședințe, observând schimburile zilnice și realizând aproximativ patruzeci de interviuri cu echipele, care aveau la dispoziție instrumente de IA – fără nicio obligație de a le utiliza.

Printre concluziile lor se numără suprasolicitarea cauzată de IA în rândul angajaților: aceștia reinvestesc timpul eliberat pentru a îndeplini sarcini care anterior erau responsabilitatea altora, a profilurilor externe sau pentru responsabilități care altfel ar fi fost amânate sau evitate. Cu alte cuvinte, inteligența artificială le-a extins sfera de activitate, cu o serie de consecințe: dezvoltatorii și inginerii au început să recitească și să corecteze colegii lor, care se bazau pe IA pentru programare.

În același timp, inteligența artificială estompează granițele cu odihna, deoarece, întrucât efectuarea de solicitări pare mai puțin dificilă decât munca în sine, angajații tind să-și încalce pauzele pentru a face acest lucru. Unii chiar au lansat o „ultimă mică solicitare” înainte de a pleca, astfel încât mașina să poată avansa în absența lor. În cele din urmă, tehnologia promovează multitaskingul, cei vizați gestionând adesea IA în paralel cu celelalte misiuni ale lor, ceea ce, în cele din urmă, contribuie la distragerea atenției lor. Rezultatul: sentimentul de „jonglare permanentă” a câștigat.

Un pericol pe termen lung

În cele din urmă, pe hârtie, IA poate fi un avantaj pentru angajatori, deoarece generează un câștig de productivitate pe termen scurt, care se transformă în dezavantaj pe termen lung. Angajații combină apoi „oboseala, epuizarea și sentimentul crescând că este din ce în ce mai dificil să se deconecteze de la muncă, mai ales pe măsură ce cerințele organizaționale privind viteza și capacitatea de reacție cresc”, scriu autorii. Acest lucru duce la suprasolicitare, fluctuație de personal și alte probleme.

Confruntați cu aceste riscuri, cei doi oameni de știință sfătuiesc companiile să introducă pauze înainte de a lua o decizie importantă; să secvențializeze și să prioritizeze pentru a lăsa loc consultării; și, în cele din urmă, să păstreze interacțiunile umane, care oferă recul. Acestea sunt recomandări care sunt valabile în mod normal și devin esențiale odată cu ascensiunea IA.