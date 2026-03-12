Human Organ Atlas, „Google Earth” al corpului uman. Cum arată organele la rezoluție aproape celulară

Proiectul este rezultatul a șase ani de muncă. Un consorțiu de nouă institute din Europa și Statele Unite l-a publicat în revista Science Advances.

Tehnologia din spatele său vine de la European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) din Grenoble, care a analizat peste 50 de organe de la 25 de donatori, conform Il Messaggero.

Portalul permite explorarea anatomiei umane direct din browser, fără software suplimentar. Sunt disponibile vizualizări interactive și date descărcabile.

„Am vrut să facem aceste date accesibile tuturor și să creăm o infrastructură științifică globală deschisă”, explică Paul Tafforeau de la ESRF.

Tehnica utilizată se numește tomografie cu contrast de fază ierarhic, prescurtată HiP-CT. Ea exploatează lumina extrem de intensă a sincrotronului ESRF, de până la 100 de miliarde de ori mai strălucitoare decât un CT obișnuit. Puteți vedea astfel organe întregi, fără ca acestea să fie deteriorate, mărite la rezoluții sub o miime de milimetru. Este de 50 de ori mai subțire decât un fir de păr uman. Prin această abordare, atlasul face legătura între radiologie și histologie, marcând un progres major în imagistica biomedicală.

Date de dimensiuni uriașe, accesibile oricui

Seturile de date generate sunt enorme. Dimensiunile ajung la sute de gigabiți sau chiar peste un terabyte per organ. Cel mai voluminos set de date este un creier, care atinge 14 terabiți. Pentru a face aceste resurse accesibile la nivel global, portalul Human Organ Atlas oferă vizualizări interactive, date descărcabile la diferite rezoluții, tutoriale și instrumente software pentru analiză.

Ce urmează: corpuri umane întregi și inteligență artificială

Paul Tafforeau subliniază că munca abia începe.

„În prezent, putem studia organe izolate, dar în viitor ne propunem să vizualizăm corpuri umane complete”, spune cercetătorul, menționând o rezoluție de 10-20 de ori mai mare decât cea actuală. Human Organ Atlas va revoluționa studiul anatomiei. Va deveni totodată un instrument esențial pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială în medicină.

Scopul este îmbunătățirea diagnosticului și a analizei clinice la scară globală.