Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Un oncolog spune că un aliment simplu de la micul dejun poate reduce riscul uneia dintre cele mai agresive forme de cancer intestinal

Un oncolog spune că un aliment simplu de la micul dejun poate reduce riscul uneia dintre cele mai agresive forme de cancer intestinal

Iaurtul și cancerul colorectal sunt legate printr-o conexiune surprinzătoare, confirmată de un studiu pe peste 150.000 de participanți. Consumul a două sau mai multe porții de iaurt pe săptămână a fost asociat cu un risc redus de cancer de colon proximal, una dintre formele cu cele mai scăzute rate de supraviețuire.
Un oncolog spune că un aliment simplu de la micul dejun poate reduce riscul uneia dintre cele mai agresive forme de cancer intestinal
Andreea Tobias
12 mart. 2026, 08:51, Ştiinţă-Sănătate

Concluzia aparține prof. Justin Stebbing, oncolog consultant și profesor de științe biomedicale la Universitatea Anglia Ruskin.

Iaurtul conține culturi vii de bacterii benefice care modifică microbiomul intestinal, reducând inflamația și întărind sistemul imunitar, potrivit Daily Express.

Studiul a monitorizat peste 150.000 de participanți timp de câteva decenii. Cercetătorii au chestionat participanții la fiecare doi ani despre consumul de iaurt. Au măsurat și cantitatea de Bifidobacterium în țesutul tumoral al 3.079 de persoane diagnosticate cu cancer colorectal.

Concluzia: iaurtul nu reduce riscul pentru toate tipurile de cancer colorectal. Efectul protector apare specific pentru cancerul de colon proximal Bifidobacterium-pozitiv. Acesta se dezvoltă în partea dreaptă a colonului și are una dintre cele mai scăzute rate de supraviețuire.

De ce iaurtul influențează microbiomul intestinal

Iaurtul conține culturi vii de bacterii benefice. Printre acestea: Lactobacillus bulgaricus și Streptococcus thermophilus. Aceste bacterii ajută la menținerea echilibrului microbiomului intestinal.

„Microbiomul intestinal joacă un rol crucial în sănătatea generală, influențând digestia, funcția imunitară și riscul de cancer”, explică prof. Stebbing. Un dezechilibru al bacteriilor intestinale poate contribui la inflamație și, implicit, la dezvoltarea cancerului.

Câte cazuri de cancer intestinal pot fi prevenite

În Marea Britanie sunt înregistrate aproape 45.000 de cazuri de cancer intestinal anual. Este al patrulea cel mai frecvent tip de cancer la nivel național și al treilea la nivel mondial. Conform Cancer Research UK, 54% dintre cazuri ar putea fi prevenite printr-un stil de viață mai sănătos. Factorii de risc includ fumatul, sedentarismul, consumul de alcool, carnea procesată și alimentația nesănătoasă. Cazurile în rândul persoanelor sub 55 de ani s-au dublat la nivel global în ultimii ani.

Ce spun alți experți despre consumul de iaurt

Prof. Tim Spector, specialist în nutriție, consumă iaurt în majoritatea zilelor săptămânii. El evită variantele fără grăsimi. „Alegând iaurturi cu grăsimi, mă simt sătul mai mult timp și prefer gustul lor”, spune Spector.

Iaurtul conține și calciu, benefic pentru oase și prevenirea osteoporozei. Consumul regulat a fost asociat și cu scăderea tensiunii arteriale și reducerea riscului cardiovascular.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
Gandul
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
Se mai poate mânca pizza, dacă a stat mai mult de 24 de ore în frigider? Cât rezistă, de fapt
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor