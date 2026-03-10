Zece moduri în care să ai grijă de sănătatea ochilor tăi în era ecranelor digitale

Specialiștii în oftalmologie de la Hospital Clínic Barcelona spun că „degenerarea sau alte tulburări ale vederii au un impact puternic asupra calității vieții”. De aceea, îngrijirea ochilor încă de la vârste tinere și prevenirea bolilor oculare ar trebui să devină un obicei de viață sănătos pentru toată lumea, notează La Vanguardia.

Potrivit echipei de oftalmologie a spitalului, acestea sunt cele mai importante zece recomandări pentru a avea grijă de ochi.

1. Nu forța vederea

Trăim înconjurați de ecrane, la serviciu, în transport și acasă. Deși în timpul săptămânii majoritatea timpului petrecut în fața ecranelor este legat de muncă, este bine să nu abuzăm de cititul pe aceste dispozitive.

Specialiștii recomandă să ne odihnim privirea cel puțin 20 de secunde la fiecare 20 de minute. De asemenea, ar fi bine să nu folosim ecranele mai mult de patru ore pe zi și să le închidem cu cel puțin două ore înainte de culcare.

2. Protejează-ți ochii la locul de muncă

Este important să folosești ochelari de protecție atunci când activitatea profesională o cere, mai ales dacă ochii sunt expuși timp îndelungat la factori dăunători precum apă, fum, praf sau vânt.

3. Menține ochii hidratați

Petrecerea multor ore în fața unui ecran sau expunerea la vânt ori aer rece pot provoca tensiune și uscăciune oculară. Pentru a evita aceste probleme, se recomandă utilizarea lacrimilor artificiale sau a picăturilor lubrifiante pentru a hidrata ochii pe parcursul zilei.

4. Nu te freca la ochi

Mulți oameni își freacă ochii atunci când sunt obosiți sau când simt mâncărime. Acest gest poate agrava disconfortul și chiar poate provoca leziuni sau infecții.

De aceea, este mai bine să eviți frecarea ochilor și să înlocuiești acest obicei cu alte metode care ajută la relaxarea privirii, cum ar fi folosirea lacrimilor artificiale sau o pauză pentru odihna ochilor.

5. Poartă ochelari de soare tot anul

Expunerea la soare poate afecta vederea și poate provoca leziuni la nivelul retinei, nu doar vara, ci în toate anotimpurile. Din acest motiv, este recomandat să porți ochelari de soare pe tot parcursul anului, mai ales dacă ochii sunt expuși mult timp la razele solare.

6. Păstrează ochelarii în stare bună

Ochelarii sunt un instrument esențial în viața de zi cu zi, așa că trebuie menținuți curați și fără zgârieturi pe lentile. Ochelarii deteriorați sau cu o dioptrie incorectă pot forța vederea, ceea ce nu este sănătos pentru ochi.

7. Ai grijă la alimentație

O dietă echilibrată este importantă pentru sănătatea generală și pentru prevenirea bolilor oculare. Vitaminele C și E, zincul, luteina și acizii grași omega-3 pot ajuta la prevenirea problemelor de vedere.

Aceste substanțe se găsesc în alimente precum peștele gras și fructele de mare, semințele și nucile, dar și în fructe precum kiwi sau legume ca broccoli și spanacul.

8. Nu fuma

Fumatul nu afectează doar plămânii, ci întregul organism. Tutunul este un factor de risc pentru numeroase boli, inclusiv pentru Degenerescența maculară, o afecțiune care poate provoca pierderea severă a vederii.

9. Dormi suficient

Stresul este, de asemenea, un factor de risc pentru mai multe boli oculare. Un somn de calitate este esențial pentru odihna ochilor și pentru reducerea acestor riscuri.

10. Fă controale regulate

Specialiștii recomandă verificarea vederii cel puțin o dată la doi ani. De asemenea, este indicat să consulți un medic dacă există antecedente familiale de boli oculare, diabet sau hipertensiune arterială.