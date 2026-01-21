Ochelarii de soare ai lui Emmanuel Macron de la Davos au declanșat un val de reacții online. Cât au costat

Apariția liderului francez cu ochelari de soare de tip aviator, în timpul unui discurs susținut în interior, a fost rapid asociată de internauți cu filmul „Top Gun”, generând meme-uri, comentarii ironice și speculații legate de alegerea vestimentară, scrie Reuters.

Momentul a avut loc marți, în stațiunea elvețiană Davos, în timp ce Emmanuel Macron îl critica pe președintele american Donald Trump în legătură cu poziția acestuia privind Groenlanda. Ochelarii închiși la culoare, cu lentile reflectorizante, au atras imediat atenția publicului.

Explicația oficială

Biroul de presă al președintelui francez a explicat că Emmanuel Macron a ales să poarte ochelari de soare pentru a-și proteja ochii, după ce a suferit o ruptură a unui vas de sânge la nivelul unuia dintre ochi. Potrivit administrației prezidențiale, decizia nu a avut nicio legătură cu un gest de imagine sau cu vreo strategie de comunicare.

Cu toate acestea, reacțiile din mediul online au continuat să se amplifice. Unii utilizatori au apreciat look-ul „Top Gun” al liderului francez, în timp ce alții l-au considerat nepotrivit pentru un eveniment de asemenea anvergură.

Reacțiile lui Trump și ale politicienilor

Subiectul nu a fost ignorat nici de Donald Trump. Președintele american l-a ironizat pe Emmanuel Macron în discursul său de miercuri de la Davos, făcând referire directă la ochelarii de soare purtați de omologul său francez.

„L-am văzut ieri cu acei ochelari de soare frumoși. Ce naiba s-a întâmplat?”, a spus Trump, adăugând ulterior că, în ciuda criticilor, îl apreciază pe Macron.

În paralel, ministrul francez al afacerilor europene, Benjamin Haddad, a alimentat discuțiile online, publicând o memă inspirată din formatul „Soyboy vs Yes Chad”, în care personajul Chad apare purtând ochelari de aviator și înfășurat într-un steag francez.

Impactul economic neașteptat

Modelul purtat de Emmanuel Macron este Pacific S 01, produs de brandul francez Henry Jullien, deținut de grupul italian iVision Tech. Ochelarii au un preț de 659 de euro și sunt fabricați în Franța. Reprezentanții companiei au declarat că i-au oferit președintelui ochelarii drept cadou, însă acesta a insistat să îi achite integral.

După apariția de la Davos, acțiunile grupului iVision Tech au crescut cu aproape 6% la Bursa din Milano, iar site-ul companiei a fost suprasolicitat de comenzi și solicitări, ajungând temporar indisponibil.