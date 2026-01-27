Starmer îl ironizează pe Macron: a apărut la un eveniment cu ochelari de soare spunând „Bonjour”

Keir Starmer a fost invitatul emisiunii The Political Party Live, potrivit The Telegraph. Aceasta este o emisiune cu public filmată în sediul unui teatru din Londra. O parte din emisiune a fost prezentată chiar pe contul de TikTok al premierului britanic. Starmer își pune o pereche de ochelari de soare și se adresează audienței cu salutul francez „bonjour”.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare Starmer a mers mai departe etichetându-l pe Macron și folosind o replică din filmul Top Gun, care a popularizat ochelarii de soare în stil aviator.

Momentul din timpul emisiunii a provocat râsete în sală. Starmer i-a spus gazdei Matt Forde că se gândește să poarte ochelarii la summit-uri, dar nu și în Parlament deoarece acolo nu ar putea vedea nimic.

Președintele francez Emmanuel Macron a apărut la summit-ul de la Davos, Elveția, cu ochelari de soare. Jurnaliștii francezi au spus că președintele are o problemă la un ochi pe care a ascuns-o cu ajutorul ochelarilor.