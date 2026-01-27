Prima pagină » Știri externe » Starmer îl ironizează pe Macron: a apărut la un eveniment cu ochelari de soare spunând „Bonjour”

Starmer îl ironizează pe Macron: a apărut la un eveniment cu ochelari de soare spunând „Bonjour”

Premierul britanic Keir Starmer l-a ironizat pe președintele francez Emmanuel Macron. El a apărut la un eveniment media de la Londra cu ochelari de soare spunând „Bonjour”. Macron a surprins lumea când a apărut la Davos cu ochelari de soare, explicația fiind că avea o problema la un ochi.
Atentat cu lansator de grenade în Filipine asupra unui primar. Edilul a scăpat la limită
Atentat cu lansator de grenade în Filipine asupra unui primar. Edilul a scăpat la limită
Florin Piersic împlinește 90 de ani. Gală aniversară emoționantă la TNB, în aplauzele unei săli pline
Florin Piersic împlinește 90 de ani. Gală aniversară emoționantă la TNB, în aplauzele unei săli pline
Circulație închisă în Maramureș, după ce a căzut grinda marginală a podului peste râul Vișeu
Circulație închisă în Maramureș, după ce a căzut grinda marginală a podului peste râul Vișeu
Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. Susținerea acordului Mercosur rămâne fermă
Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. Susținerea acordului Mercosur rămâne fermă
Premierul Bolojan, despre unirea cu Republica Moldova: „Aș vota da”
Premierul Bolojan, despre unirea cu Republica Moldova: „Aș vota da”
Petru Mazilu
27 ian. 2026, 12:14, Știri externe

Keir Starmer a fost invitatul emisiunii The Political Party Live, potrivit The Telegraph. Aceasta este o emisiune cu public filmată în sediul unui teatru din Londra. O parte din emisiune a fost prezentată chiar pe contul de TikTok al premierului britanic. Starmer își pune o pereche de ochelari de soare și se adresează audienței cu salutul francez „bonjour”.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare Starmer a mers mai departe etichetându-l pe Macron și folosind o replică din filmul Top Gun, care a popularizat ochelarii de soare în stil aviator.

Momentul din timpul emisiunii a provocat râsete în sală. Starmer i-a spus gazdei Matt Forde că se gândește să poarte ochelarii la summit-uri, dar nu și în Parlament deoarece acolo nu ar putea vedea nimic.

Președintele francez Emmanuel Macron a apărut la summit-ul de la Davos, Elveția, cu ochelari de soare. Jurnaliștii francezi au spus că președintele are o problemă la un ochi pe care a ascuns-o cu ajutorul ochelarilor.

Recomandarea video