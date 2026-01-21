Ochelarii de soare ai lui Macron stârnesc furori pe rețelele sociale: „Suntem îngrijorați față de siguranța acestui domn”

Palatul Élysée a precizat că președintele francez a ales să poarte ochelari de aviator pentru că a suferit recent un AVC ocular, adică o ruptură a unui vas de sânge din ochi, notează Sky News.

Săptămâna trecută, președintele Franței a apărut în cadrul unui discurs la o bază militară cu ochiul drept complet roșu. Acesta și-a început discursul spunând că are are o afecțiune „inofensivă”, glumind cu o referință la celebra melodie „Eye of the Tiger”.

„Pur și simplu vedeți o referință neintenționată la „The Eye of the Tiger” (n.r. –Ochiul Tigrului) Pentru cei care înțeleg referința, este un semn de determinare”, a glumit acesta.

Și atunci, Macron a apărut cu ochelari de soare, însă și i-a dat jos pentru o inspecție de trupe. În trecut, au mai fost cazuri în care celebrii diplomați ai fost nevoiți să poate accesorii neobișnuite din cauza unor probleme medicale. Un exemplu asemănător este fostul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, care a purtat un petec pentru ochi într-o întâlnire cu premierul indian Narendra Modi.

Motivul a fost acela că fostul cancelar a suferit atunci, o rană la ochi, în timpul unei sesiuni de alergare.

Eyepatch was the only good thing Scholz has ever done in his entire worthless life. Don’t take that away from him. https://t.co/iehuubEzmz — 🇸🇴Lumpen🇸🇴 (@prolepilled) January 21, 2026

Look-ul lui Macron face furori pe rețelele sociale

În ciuda diagnosticului, ochelarii de soare fac senzație printre internauți în mediul online, acolo unde pozele și videoclipurile cu el din prima zi a Forumului Economic Mondial din Davos sunt deja răspândite.

Mulți dintre utilizatori se amuză pe seama ochelarilor, făcând o legătură dintre look-ul actual și celebra scenă din avion în care președintele francez a fost bruscat de soția sa mai în vârstă.

„ Brigitte i-a dat un pumn în ochi”, a declarat o internaută.

„Unde sunt gărzile de corp? Oops, s-a întâmplat în spatele ușilor închise”, a declarat un altul.

„Cu toții suntem îngrijorați față de siguranța acestui domn. Presupun că a fost bătut de «soțul» său”, a declarat o internaută.

Macron a fost bruscat de soția sa în primăvară, în timpul turneului prezidențial al lui Macron în Asia de Sud Est. Deși inițial Palatul Élysée a negat autenticitatea imaginilor, ulterior Emmanuel Macron a precizat că interacțiunea bruscă a fost, de fapt „doar o glumă între soți”.

Au fost și utilizatori care i-au admirat look-ul, spunând că ochelarii îl prind bine, dar și că poate „i se alătură lui James Bond”, în timp ce alții au criticat alegerea acestuia, acuzând că alegerea ochelarilor este o dovadă a faptului că Macron este arogant, acuzându-l de „nesimțire franceză”.