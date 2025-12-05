Prima pagină » Știri externe » 10 studenți au murit într-un incendiu la un restaurant din Peru

Zece studenți au murit și trei au fost răniți într-un incendiu izbucnit într-un restaurant din Peru, în timp ce se adunau pentru o aniversare, a anunțat poliția vineri.
Incendiul a izbucnit joi după-amiază în orașul Huancane de lângă granița cu Bolivia. Victimele, cu vârste cuprinse între 17 și 23 de ani, erau studenți la un colegiu de formare a profesorilor, potrivit France24.

„Odată cu sosirea experților criminaliști de la poliție și procuratură, au fost găsite 10 cadavre”, a declarat pentru AFP un ofițer de poliție local.

Studenții au rămas blocați la etajul al doilea al clădirii din lemn și cărămidă a restaurantului Calma Tripa când imobilul a fost cuprins de flăcări.

Vecinii au încercat să stingă incendiul cu stingătoare și găleți cu apă, a relatat presa locală. Primarul orașului Huancane, Valerio Tapia, a declarat pentru agenția de știri Andina că orașul cu 20.000 de locuitori nu are o secție de pompieri.

Pompierii din orașul vecin Juliaca au sosit după o oră pentru a stinge incendiul.

O sursă locală, care a solicitat anonimatul pentru a comenta pe această temă, a declarat pentru AFP că explozia unui rezervor de benzină ar fi putut provoca incendiul din restaurant.

Astfel de incendii sunt frecvente în zonele periferice ale Peruului, unde depozitarea materialelor inflamabile încalcă adesea reglementările de siguranță.

