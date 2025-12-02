Prima pagină » Social » Zeci de persoane au ieșit dintr-o clădire din Târgu Mureș după ce a luat foc un server

Zeci de persoane au ieșit, marți dimineața, dintr-o clădire din Târgu Mureș din cauza unui incendiu produs la un server.
Laura Buciu
02 dec. 2025, 08:44, Social

Pompierii din cadrul ISU Mureș au fost solicitați să intervină la un incendiu produs la un echipament electric (server) într-o clădire de pe strada Gheorghe Doja din Târgu Mureș.

La fața locului acționează Detașamentul de Pompieri Târgu Mureș cu două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

Incendiul este localizat într-o cameră tehnică.

Echipajele intervin pentru lichidarea focarului și evacuarea fumului.

Aproximativ 35 de persoane s-au autoevacuat în condiții de siguranță.

 

