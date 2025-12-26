Planul neobișnuit al unui magnat: Zeci de copii născuți în SUA să îi preia afacerea

Xu Bo, fondatorul și președintele Guangzhou Duoyi Network – una dintre cele mai mari companii de jocuri mobile din China – nu intenționează să-și transmită averea de 1,1 miliarde de dolari unui copil născut în țara sa natală. În schimb, antreprenorul în vârstă de 48 de ani urmărește să aibă aproximativ 20 de copii născuți în SUA. Aceștia ar urma să-i preia imperiul, potrivit Wall Street Journal.

O anchetă a publicației americane a descoperit că miliardarul chinez solicita drepturile părintești pentru cel puțin patru copii nenăscuți. Anterior, a avut și continuă să aibă cel puțin încă opt copii prin maternitate surogat. Ar putea fi zeci de alții.

Compania recunoaște: peste 100 de copii

Compania de jocuri video a miliardarului ar fi declarat că Xu are peste 100 de copii născuți prin mamă surogat în SUA. El ar fi căutat „50 de fii de înaltă calitate”, potrivit unor conturi legate de Xu pe site-ul chinez de microblogging Weibo. Ar fi spus că „a avea mai mulți copii poate rezolva toate problemele”.

În timpul unei audieri în instanță din 2023, Xu a declarat că speră să aibă în jur de 20 de copii născuți în SUA care să îi preia într-o zi afacerea. De asemenea, visa ca fiii lui americani să se căsătorească în viitor cu copiii lui Elon Musk.

Fosta iubită: „Are 300 de copii în lume”

Luna trecută, fosta iubită a lui Xu a afirmat că el are 300 de copii care trăiesc în întreaga lume. Afirmația a fost negată de compania magnatului.

Rețeaua Duoyi a lui Xu a făcut ulterior o declarație împotriva Journal, susținând că publicația „a confundat în mod deliberat faptele și a fabricat informații false”. A spus că doar 12 dintre cei peste 100 de copii presupuși s-au născut în SUA.

Durov, fondatorul Telegram: peste 100 de moștenitori în 12 țări

Xu face parte dintr-un număr tot mai mare de bărbați ultra-bogați care au zeci de copii pentru a-și conduce companiile și a-și extinde moștenirea. Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a contribuit la conceperea a peste 100 de copii în 12 țări.

Oficial, antreprenorul cu o avere de 14,2 miliarde de dolari are șase copii cu trei partenere diferite. În plus, Durov a făcut donații unei clinici de spermă în ultimii 15 ani. Asta a fus la peste 100 de sarcini.

„Toți copiii mei vor avea aceleași drepturi”

„Mi-am scris testamentul foarte recent. Nu fac nicio diferență între copiii mei: sunt cei care au fost concepuți în mod natural și cei care provin din donațiile mele de spermă. Toți sunt copiii mei și vor avea toți aceleași drepturi”, a declarat Durov publicației franceze Le Point în iunie.