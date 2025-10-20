Simptome neobișnuite ale noilor tulpini Covid „Stratus” și „Nimbus”. Cum se manifestă și ce recomandă autoritățile

Potrivit autorităților medicale britanice, tulpina „Stratus” – alcătuită din variantele XFG și XFG.3 – a dus la o creștere de 60% a spitalizărilor din cauza Covid în Marea Britanie și a devenit tulpina dominantă în Anglia în perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025.

O tânără a povestit experiența sa cu noul virus

Deși inițial a avut doar gâtul ușor iritat și congestie nazală, situația s-a agravat rapid: „Când m-am culcat în acea noapte, mă dureau dinții, mă dureau maxilarele și mă durea foarte tare capul”, a dezvăluit ea. Postarea sa a generat numeroase reacții din partea persoanelor care au experimentat simptome similare. „Durerea de dinți a fost îngrozitoare! Nu am mai avut acest simptom până acum”, a comentat un utilizator. Altul a adăugat: „Durerea de dinți, durerile de corp, durerea de cap sunt groaznice”.

George Sandhu, farmacist adjunct la Well Pharmacy, a explicat că cel mai frecvent simptom al tulpinii Stratus este vocea răgușită care apare brusc.

„Un simptom distinctiv pe care multe persoane l-au observat înainte de a fi testate pozitiv pentru cea mai recentă variantă Covid este vocea răgușită”, a declarat acesta pentru The Sun.

În cazul tulpinii Nimbus (varianta NB.1.8.1), simptomul caracteristic este durerea de gât extrem de puternică, descrisă de pacienți ca o senzație de a înghiți lame de ras.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a avertizat că virusul Covid continuă să provoace boli grave și decese, în special în rândul persoanelor cu sistem imunitar slăbit și a celor de peste 75 de ani.

„Am observat că simptomele COVID-19 se modifică în timp. În prezent, multe persoane prezintă simptome asemănătoare răcelii, iar unele dintre ele au și febră sau frisoane, tuse continuă, dificultăți de respirație, oboseală, dureri musculare, dureri de cap, dureri în gât, nas înfundat, pierderea poftei de mâncare, greață, diaree sau modificări ale gustului sau mirosului”, a precizat UKHSA.

Lista completă a simptomelor Covid are 12 simptome principale

Temperatură ridicată sau frisoane

Tuse continuă

Pierderea sau modificarea simțului mirosului sau gustului

Respirație scurtă

Oboseală sau epuizare

Dureri în corp

Dureri de cap

Dureri în gât

Nas înfundat sau curgător

Pierderea poftei de mâncare

Diaree

Senzație de rău sau greață.

Autoritățile recomandă vaccinarea de toamnă împotriva COVID-19 ca cea mai bună apărare împotriva bolilor grave.