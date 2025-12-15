Prima pagină » Life-Inedit » „Înghețata caldă” cucerește Roma: Cum se prepară desertul special al iernii

„Înghețata caldă” cucerește Roma: Cum se prepară desertul special al iernii

Cofetarul italian Giampaolo Grazioli, stabilit în Noua Zeelandă, a propus în 2013 o creație aparte în gelateria sa din Auckland: înghețata caldă de ciocolată și alune. Desertul este acoperit cu o crustă de ciocolată neagră temperată, încălzită timp de 40 de secunde la 150°C, păstrând miezul moale și cremos, dar oferind o experiență gustativă inedită.
„Înghețata caldă” cucerește Roma: Cum se prepară desertul special al iernii
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
15 dec. 2025, 08:53, Life-Inedit

În capitala Italiei, o apariție recentă este „Il Gelato Caldo di Roma”, prezentată de Giuffrè Forno & Gelato în noua lor locație din cartierul Prati. Conceput special pentru sezonul rece și ușor de luat „to go”, desertul constă într-un pahar cu zabaione fierbinte, în care este așezată o cupă de înghețată, completată cu un strat generos de frișcă.

Alessandro Giuffrè mărturisește pentru La Stampa, că ideea a pornit din dragostea lui pentru zabaione: „Îl ador încă din copilărie. L-aș savura oricând, sub orice formă.” Rețeta folosește o frișcă densă, obținută dintr-un echilibru între smântână și mascarpone. Aceasta vine însoțită cu două pudre aromatice – una aurie, evocând lumina sărbătorilor de iarnă, și alta din zmeură deshidratată, pentru un plus de prospețime și aciditate naturală.

Înghețata caldă și reinterpretarea unei rețete clasice

Renumita gelaterie Fassi, un nume de referință în istoria Romei, a inclus de-a lungul timpului în meniu și înghețata caldă. Aceasta este o versiune asemănătoare cu mousse-ul sau semifreddo-ul, disponibilă în arome precum cremă, ciocolată, gianduia sau fructe de pădure. Deși nu este un produs permanent, rămâne apreciat de cunoscători.

Andrea Fassi dezvăluie esența preparatului: fără lapte, ci doar frișcă bătută cu zahăr. Pentru varianta cu zabaione, gălbenușurile, zahărul și vinul marsala sunt gătite separat. Ele sunt apoi integrate treptat în frișcă, rezultând un desert fin, aromat și servit la o temperatură pozitivă.

Înghețata caldă – gelato caldo – arată că dulciurile nu trebuie să urmeze reguli stricte de sezon. Chiar și în mijlocul iernii, combinația între elemente calde și reci, texturi cremoase și aerate, tradiție și inovație, creează o experiență aparte –  transformând un aparent paradox într-o delicatesă autentică.

Recomandarea video

EXCLUSIV Nababii din Dubai: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite
G4Media
TOP 10 | Orașele din România cu cei mai fericiți locuitori. Pe ce loc este București
Gandul
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
Libertatea
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor