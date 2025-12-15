Medic endocrinolog explică ce tip de preparat ar alege pentru a supraviețui în caz de război ori altă tip de criză majoră: „Este aproape mâncarea perfectă, versatilă, sățioasă și ușor de făcut”

Ce preparat ar alege un specialist în nutriție dacă ar fi nevoit să mănânce un singur lucru timp de zile, săptămâni sau chiar în situații extreme, precum un război ori un scenariu de criză majoră? Medicul endocrinolog Borja Bandera are un răspuns surprinzător de clar, scrie La Vanguardia.

„Salata de cartofi, așa cum este consumată frecvent în sudul Spaniei, este aproape mâncarea perfectă.”

Explicația sa nu este deloc întâmplătoare, ci se bazează pe argumente nutriționale solide și pe o logică simplă a supraviețuirii alimentare.

De ce salata de cartofi are calități unice

Bandera, cunoscut pentru activitatea sa de popularizare a informațiilor medicale pe rețelele sociale, subliniază că, indiferent dacă este sau nu pe gustul tuturor, acest preparat tradițional reunește avantaje greu de ignorat.

„Conține cartof fiert, care este foarte sățios și foarte ieftin; ceapă, roșii, dacă vrei, alte legume; adaugi oțet, care are beneficii în gestionarea carbohidraților; poți pune ou fiert, ton sau macrou”, explică el.

Cheia acestui preparat stă în profilul său nutrițional deloc modest. Salata de cartofi oferă carbohidrați complecși, proteine, grăsimi sănătoase și micronutrienți esențiali. În plus, are un avantaj practic important.

„Este foarte ușor de preparat, se face rapid și poți găti pentru mai multe zile.”

Un preparat simplu, dar bine echilibrat

Ideea de a alege un singur aliment nu este deloc simplă din punct de vedere nutrițional. Niciun ingredient, consumat izolat, nu poate asigura un echilibru complet, iar o dietă monotonă poate duce în timp la deficiențe. Totuși, unele alimente precum oul, somonul sau cartoful se remarcă prin densitatea lor nutrițională și prin capacitatea de a furniza mulți nutrienți esențiali la un cost redus.

De altfel, un studiu care a analizat raportul dintre preț și aportul de nutrienți a arătat că tuberculii, în special cartoful, și leguminoasele oferă fibre, potasiu și vitamine importante la cel mai mic cost per porție.

Din acest punct de vedere, salata de cartofi reușește ceva esențial: combină mai multe dintre aceste alimente valoroase într-un singur preparat simplu, accesibil și economic. Asocierea dintre cartoful fiert, ou și uleiul de măsline, toate cu o densitate nutrițională ridicată, asigură energie de durată, proteine complete și grăsimi benefice pentru inimă. Legumele proaspete și oțetul adaugă fibre, antioxidanți și ajută la reglarea răspunsului glicemic.

Alte avantaje importante

Acest fel de mâncare are și alte puncte forte care îl diferențiază. Așa cum subliniază și medicul, poate fi gătit în cantități mari și păstrat la frigider timp de câteva zile, fără a-și pierde proprietățile. În contexte în care timpul, resursele sau accesul la alimente sunt limitate, acest aspect devine esențial.

„Mi se pare extrem de versatil, foarte sățios, ușor de făcut și conține, practic, tot ce ai nevoie.”

Medicul mai precizează că o alternativă la fel de bună ar fi o salată de leguminoase (fasole, năut, linte, mazăre), un alt preparat clasic, nutritiv și accesibil, potrivit pentru situații similare.