O femeie de 49 de ani, al patrulea caz de deces din cauza gripei în Sibiu

Potrivit Direcției de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, s-a înregistrat cel de-al patrulea deces cauzat de gripă de la nivelul județului.

Victima este o femeie în vârstă de 49 de ani, din municipiul Sibiu, cu multiple comorbidități (inclusiv pulmonare), internată în Spitalul Județean, în data de 25 ianuarie. Pacienta a decedat două zile mai târziu, în ciuda eforturilor depuse de echipa medicală pentru a-i salva viața.

DSP Sibiu recomandă prezentarea la medicul de familie încă de la primele semne de boală, iar dacă starea de sănătate se agravează brusc (mai ales în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni cronice), apelarea numărului unic de urgență 112, sau prezentarea direct la Unitatea de Primiri Urgențe.