SUA: Două persoane au fost rănite în Portland de focuri de armă trase de agenți federali

Conform unor surse citate de ABC News, citate de Le Figaro, agenții implicați aparțin Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP), nu Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE). „Departamentul de Poliție din Portland nu a fost implicat în incident”, a declarat departamentul într-un comunicat de presă. FBI, la rândul său, a confirmat implicarea Patrulei de Frontieră.

Șeful poliției din Portland, Bob Day, a făcut apel la calm. „Înțelegem emoția și tensiunea sporite pe care mulți le simt după împușcăturile din Minneapolis, dar rog comunitatea să rămână calmă în timp ce lucrăm pentru a afla mai multe”, a spus el. Cu o zi înainte, miercuri, o femeie în vârstă de 37 de ani a fost împușcată mortal de un ofițer al Serviciului de Imigrări, în Minneapolis în timpul unei operațiuni controversate.