Maduro a transferat 113 tone de aur în Elveția din rezervele Venezuelei

Țara sud-americană a trimis 113 tone metrice de metal prețios în Elveția între 2013 – când Maduro a preluat funcția – și 2016, potrivit datelor analizate de Reuters.

Aurul provenea de la banca centrală a Venezuelei, a relatat postul de televiziune elvețian SRF, într-o perioadă în care guvernul vindea aur pentru a-și susține economia.

Nu au existat exporturi de aur din Venezuela către Elveția din 2017, când au fost impuse sancțiuni UE, până în 2025, arată datele vamale.

Maduro a fost arestat de forțele speciale americane într-un raid la Caracas pe 3 ianuarie și este acuzat într-un tribunal din New York de trafic de droguri și narcoterorism.

Luni, Elveția a ordonat înghețarea activelor deținute în țară de Maduro și de 36 de asociați ai săi, dar nu a furnizat informații cu privire la valoarea sau sursa acestor fonduri.

Nu se știe dacă există vreo legătură între aceste active și aurul transferat de la banca centrală.

Aurul, provenit din rezervele Venezuelei, a fost probabil transferat în Elveția pentru prelucrare, certificare și transport ulterior, mai precizează postul tv SRF.

Elveția este unul dintre cele mai mari centre de rafinare a aurului din lume, țara găzduind cinci rafinării mari.

Banca centrală a Venezuelei și-a vândut rezervele de aur pentru a susține economia țării și a obține valută forte în contextul sancțiunilor impuse de SUA.