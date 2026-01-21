Prima pagină » Știri externe » Polonia își consolidează rezervele de aur, depășind Banca Centrală Europeană

Polonia își consolidează rezervele de aur, depășind Banca Centrală Europeană

Banca Națională a Poloniei (NBP) deține acum aproximativ 550 de tone de aur - o cantitate mai mare decât rezervele Băncii Centrale Europene, evaluate la circa 506,5 tone. Autoritățile de la Varșovia consideră aurul un element esențial pentru stabilitatea economică într-un context global marcat de crize, tensiuni geopolitice și incertitudine financiară, scrie Euronews.
Polonia își consolidează rezervele de aur, depășind Banca Centrală Europeană
Sursă foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
21 ian. 2026, 13:57, Economic

Președintele NBP, Adam Glapiński, subliniază de mult timp rolul vital al aurului în structura rezervelor naționale. Potrivit acestuia, aurul este un activ sigur, fără risc de credit, independent de politicile monetare ale altor state și rezistent la șocuri majore, arată Euronews.

Valoarea actuală a rezervelor de aur ale Poloniei depășește 63 de miliarde de euro. Obiectivul băncii centrale este să ajungă la 700 de tone, ceea ce ar însemna aproximativ 400 de miliarde de zloți (circa 94 de miliarde de euro).

Creștere accelerată pe fondul tensiunilor internaționale

Statisticile oficiale arată o evoluție rapidă: ponderea aurului în rezervele valutare ale Poloniei a crescut de la 16,86% în 2024 la 28,22% la finalul lui 2025 – una dintre cele mai mari creșteri la nivel mondial. Cea mai intensă perioadă de achiziții a fost în ultimele luni din 2025, când volatilitatea piețelor și tensiunile geopolitice au fost pronunțate.

Conform World Gold Council, anul 2025 a confirmat interesul crescut al băncilor centrale pentru aur. 95% dintre instituțiile chestionate se așteaptă ca rezervele globale să continue să crească în următorul an.

„Aurul oferă independență față de politicile monetare și reduce dependența de dolar sau alte valute”, afirmă Marta Bassani-Prusik, director de produse investiționale la Monetăria Poloniei.

Critici asupra strategiei

Unii economiști consideră că fondurile investite în aur ar fi putut fi direcționate către active generatoare de venit, cum ar fi obligațiunile. Spre deosebire de acestea, aurul nu produce dobândă, ceea ce poate limita flexibilitatea în administrarea rezervelor.

Achizițiile Poloniei au avut loc în contextul unor valori istorice ale aurului. Previziunile marilor instituții financiare pentru 2026 rămân optimiste:

  • ING: 4.150 USD/uncie
  • Deutsche Bank: 4.450 USD/uncie
  • Goldman Sachs: 4.900 USD/uncie
  • J.P. Morgan: până la 5.300 USD/uncie în scenarii de cerere ridicată

Specialiștii consideră că, în perioade de incertitudine, aurul își păstrează statutul de „refugiu sigur” pentru state și investitori.

Pentru Polonia, aurul nu este doar o investiție, ci parte dintr-un plan de securitate financiară pe termen lung. Anunțurile privind noi achiziții indică faptul că această politică va continua.

Într-o lume în care structura economică globală se transformă, Polonia își propune să fie un jucător de prim-plan în noua arhitectură financiară.

Recomandarea video

EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem
G4Media
Câți bani a primit, în doar 2 ore, un cerșetor din Iași. Este din Bârlad, dar și-a închiriat un apartament în regim hotelier
Gandul
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
Libertatea
Cine are noroc în dragoste în 2026. Zodiile care își găsesc jumătatea în acest an
CSID
2026: Reguli speciale pentru șoferi: Ești obligat să oprești dacă pietonul e pe sensul opus?
Promotor