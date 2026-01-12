TSX din Canada atinge un nou record, pe fondul incertitudinii Fed care stimulează creșterea prețului aurului

Indicele compozit S&P/TSX a încheiat ziua cu 261,77 puncte, sau 0,8%, la 32.874,70, depășind recordul de închidere de vineri, scrie Reuters.

„Cele mai bune lucruri pe care Canada le poate oferi lumii sunt sectoarele materialelor și energiei, așa că ne concentrăm foarte mult pe acestea”, a declarat Victor Kuntzevitsky, manager de portofoliu la Stonehaven, Wellington-Altus Private Counsel.

„Indiferent de rezultatul specific pentru economia canadiană, acestea sunt sectoare care sunt mai strâns legate de creșterea globală și geopolitica globală”.

Aurul a atins un record de peste 4.600 de dolari pe uncie, iar argintul a atins un nou maxim, pe măsură ce investitorii s-au orientat către active sigure, după ce incertitudinea s-a accentuat în urma anchetei penale a administrației Trump asupra președintelui Fed, Jerome Powell.

„Se pare că economia canadiană se află la o răscruce de drumuri… Sunt multe lucruri în joc, așa că trebuie să fim foarte atenți cu alocarea activelor”, a spus Kuntzevitsky.

Analiștii spun că reducerea imigrației canadiene ar putea încetini creșterea potențială a PIB-ului, în timp ce Acordul Statele Unite-Mexic-Canada, un pact comercial continental care a protejat o mare parte din exporturile Canadei de tarifele SUA, va fi revizuit în comun în acest an.

Prim-ministrul canadian Mark Carney s-a angajat să reducă dependența economiei canadiene de exporturile către piața americană. El urmează să viziteze China în această săptămână.

Sectorul materialelor, care include companiile miniere de metale, a urcat cu 2,4%. Creșterea a fost condusă de un câștig de 12% al acțiunilor Aya Gold & Silver Inc.

Prețul petrolului a crescut, de asemenea, stabilizându-se cu 0,6% mai sus, la 59,90 dolari pe baril, pe fondul îngrijorărilor că Iranul ar putea reduce exporturile de țiței în timpul unei campanii de represiune împotriva