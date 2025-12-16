Bloomberg. Prețurile petrolului rusesc ating minimul istoric de la începutul războiului din Ucraina

Prețurile petrolului rusesc au ajuns la cel mai scăzut nivel de la începerea războiului din Ucraina, pe fondul efectelor sancțiunilor occidentale, a relatat Bloomberg marți.

Țițeiul rusesc expediat din Marea Baltică, Marea Neagră și portul Kozmino din Orientul Îndepărtat a atins un preț mediu puțin peste 40 de dolari pe baril, conform datelor Argus Media.

Situația apare la mai puțin de două luni după ce Statele Unite au impus sancțiuni celor mai mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil.

Sancțiunile au venit ca o presiune asupra Moscovei pentru a obține un acord de pace.

Bloomberg menționează că prețul de tranzacționare al petrolului rusesc a scăzut cu 28% în ultimele trei luni, iar prețurile de referință globale au urmat aceeași tendință descendentă.

Veniturile din petrol și gaze reprezintă aproximativ o treime din bugetul federal al Rusiei, exporturile de energie fiind importante pentru finanțarea eforturilor militare.

Uniunea Europeană a încetat, în mare parte, importurile de petrol rusesc după începutul războiului și intenționează să elimine complet importurile de energie din Rusia până la sfârșitul anului 2027.

Țările G7 au stabilit un plafon de preț de 60 de dolari pe baril pentru țițeiul rusesc tranzacționat la nivel global. Majoritatea partenerilor Kievului au redus plafonul la 47,60 dolari la începutul acestui an.

Pentru a găsi noi piețe, companiile rusești au oferit țiței la preț redus cumpărătorilor din India și China.

Administrația Trump a aplicat un tarif suplimentar de 25% Indiei, pe lângă cel inițial, pentru a reduce dependența acesteia de petrolul rusesc.

Veniturile Moscovei din combustibilii fosili în 2025 se estimează aproape la jumătate din valoarea anului trecut, atingând cel mai scăzut nivel lunar de venituri din 2020.