Prima pagină » Comunicate » Proiect de lege AUR în Parlament: înăsprirea pedepselor pentru infracțiunile sexuale împotriva minorilor – COMUNICAT

Departamentul Justiție
27 feb. 2026, 13:53, Politic

COMUNICAT

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus pe circuitul parlamentar un proiect de lege pentru întărirea cadrului sancționator aplicabil infracțiunilor sexuale împotriva minorilor, prin modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Inițiativa legislativă vizează majorarea limitelor de pedeapsă și corelarea acestora cu gravitatea excepțională a faptelor.

Potrivit inițiatorilor, „evoluția fenomenului infracțional, în special prin utilizarea noilor tehnologii și a internetului, amplifică riscurile la care sunt expuși minorii. Pornografia infantilă, ademenirea online în scopuri sexuale (grooming), exploatarea în scopuri comerciale sau de trafic sunt forme de criminalitate care beneficiază de anonimat, rapiditate și caracter transfrontalier”, se arată în expunerea de motive.

Având în vedere directivele Uniunii Europene și tratatele internaționale privind drepturile și protecția copilului, statele trebuie să transpună în legislația națională sancțiuni penale adecvate, eficiente și disuasive pentru pedepsirea infracțiunilor de natură sexuală.

În alte state europene, precum Germania, Franța sau Polonia, există, în funcție de gravitatea faptei, pedepse precum detenția pe viață sau măsuri complementare de natură medicală pentru diminuarea pulsiunilor sexuale. România trebuie, la rândul ei, să adopte o abordare legislativă centrată pe protecția prioritară a minorului și pe prevenirea recidivei.

„Prin prezenta inițiativă se urmărește consolidarea funcției de prevenție generală și specială a pedepsei, reafirmarea priorității interesului superior al copilului și transmiterea unui mesaj normativ clar: orice atingere adusă integrității sexuale a minorului va fi sancționată cu maximă fermitate”, se mai arată în expunerea de motive.

